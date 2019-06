Angelina Jolie in Keanu Reeves skupaj v novem Marvelovem filmu

V novem Marvelovem filmu The Eternals bosta po poročanju tujih medijev zaigrala Angelina Jolie in Keanu Reeves. Film bo na velika platna prišel predvidoma tekom prihodnjega leta. To bi bila za Reevesa obenem prva vloga v enem izmed Mervelovih filmov.

Po poročanju tujih medijev je kredibilen vir za spletno stran MCU Comics (namenjeni tekočim novicam iz sveta Marvelovih filmskih projektov) razkrili novico, da bo v novem, težko pričakovanem Marvelovem filmuThe Eternalszaigral tudi 54-letni Keanu Reeves. Znano je tudi, da bosta v filmu nastopila tudiAngelina Jolie in Richard Madden. Angelini Jolie in Richardu Maddenu se bo v Marvelovem filmu The Eternals najverjetneje pridružil Keanu Reeves FOTO: Profimedia Po podatkih na iMDb se bosta v filmu pojavila tudi stand-up komik Kumail Nanjiani in igralec Dong-seok Ma, pod režijo filma pa se bo podpisala Chloé Zhao. Reeves do sedaj ni zaigral v nobenem izmed Marvelovih filmov, zato pa je nedavno v glavni vlogi nastopil v filmski uspešnici John Wick: Chapter 2: Parabellum, ki je od izdaje maja letos ustvaril preko 200 milijonov evrov zaslužka. Keanu Reeves naj še ne bi podpisal pogodbe: trenutno naj bi bil še v postopku dogovarjanja FOTO: Profimedia Hollywoodskega veterana so njegovi soigralci opisali kot zabavnega človeka, izjemno predanega svojemu delu. Na enem izmed snemalnih setov naj bi režiserju Nahnatchka Khanu dejal: ''Imam vprašanje glede scenarija, stran 80 ... ,'' Khan pa naj bi odrnil: ''Sploh ne vem, kaj se dogaja na strani 80 (smeh).''