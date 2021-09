Angelina Jolie in The Weeknd znova opažena skupaj na večerji

Zvezdnico Angelino Jolie in glasbenika The Weenknda so znova opazili ob skupni večerji. Dobila sta se v restavraciji v Santa Monici, kjer so ju že prej videli ob podobnem srečanju. Kaj natanko se dogaja med zvezdnikoma, ni znano, sodeč po govoricah se par dobiva, ker naj bi igralka glasbeniku svetovala o vstopu v igralske vode, pojavljajo pa se tudi namigi o romantični povezavi.

Angelina Jolie in The Weeknd sta znova sprožila govorice, da se med njima nekaj plete. Zvezdnika so spet opazili ob skupni večerji v italijanski restavraciji Giorgio Baldi v Santa Monici, kjer sta pred tem že skupaj večerjala. V restavraciji v zasebnem delu naj bi preživela dve uri in pol, tja pa sta prispela ločeno. Oba sta bila oblečena v temna oblačila, restavracijo pa sta zapustila skupaj.

icon-expand Angelina Jolie in The Weeknd FOTO: Twitter

Zvezdnika so prvič opazili skupaj pred dvema mesecema, ko sta se srečala pri večerji in takoj sprožila govorice o zvezi. Po poročanju ameriškega tabloida Page Six naj bi zvezdnika ob večerji preživela več ur, oba pa trenutno v javnosti veljata za samska. Zakaj se dobivata, sicer ni znano, tudi domneve, da so njuna srečanja romantične narave, niso potrjene.

