Angelina Jolie je obiskala Ukrajino

Videoposnetek je hitro preplavil tudi druga družbena omrežja in tuje medije. Zaenkrat ni znano, s kakšnim namenom se je Angelina odpravila v Ukrajino, a njen obisk je verjetno humanitarne narave. Zvezdnica je namreč znana posvoji človekoljubnosti, v preteklosti pa je že obiskala nekaj vojnih območji in nudila pomoč žrtvam vojne. Da bi boljše razumela vojno v Bosni, je celo posnela film V deželi krvi in medu.

Še marca se je igralka mudila v Jemnu, kjer je v okviru humanitarne akcije pomaga tamkajšnjim vojnim beguncem. Takrat se je oglasila na Instagramu in izrazila svoje neodobravanje nad grozotami, ki se dogajajo v Ukrajini. Zapisala je, da zaradi spora med dvema državama najbolj trpijo prav najmlajši prebivalci. "Če vojne ne bo konec, bodo otroci plačali najvišjo ceno v obliki travme, izgube otroštva in uničenih življenj," je bila kritična, ob tem pa vlekla vzporednice z vojno v Jemnu. "Medtem ko spremljamo grozovito dogajanje v Ukrajini ter kličemo k takojšnjemu premirju in osvoboditvi prebivalstva, sem sama v Jemnu, pri ljudeh, ki tudi nujno potrebujejo mir," je zapisala in s tem pozvala, da mora svet vsem ljudem nameniti enako mero pozornosti in sočutja, ne glede na to, od kod prihajajo.