Angelina Jolie jezna zaradi Bradovega govora ob prejemu nagrade SAG

Po poročanju tujih medijev je Angelina Jolie jezna na svojega nekdanjega soproga Brada Pitta . Razlog? Njegov zahvalni govor ob prejemu nagrade SAG. Spomnimo, igralec je prejel nagrado za izjemno stransko vlogo v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, v svojem zahvalnem govoru pa je med drugim komentiral, kako je bilo stopiti v čevlje svojega lika. ''Ta vloga je bila zame zelo težka. Igrati sem moral človeka, ki se drogira, hodi okoli brez majice in se ne razume dobro s soprogo – kar je moje nasprotje,'' je povedal. Ker se je s to izjavo (ne)hote pošalil na račun preteklega zakona z Joliejevo, naj bi mu ta zamerila.

Med oboževalci nekdanjega para je nemudoma završalo in pojavile so se opazke, da še vedno veljata za enega najlepših hollywoodskih parov in da bi bilo lepo, če bi njuna ljubezen znova vzplamtela. Eden od novinarjev je Bradu zastavil vprašanje, kdo bo njegova spremljevalka na podelitvi oskarjev in ali obstaja verjetnost, da bo to prav Jennifer, ob tem pa se je igralec zgolj namuznil.