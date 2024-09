Angelina Jolie: Ko dvojčka dopolnita 18 let, se bom preselila v Kambodžo

Angelina Jolie si ne želi vse življenje živeti v Los Angelesu. Kot je zvezdnica priznala v enem svojih zadnjih intervjujev, trenutno nima izbire, a ko bosta njena najmlajša otroka, dvojčka Vivienne in Knox dopolnila 18 let, se bo lahko preselila. Njena velika želja je selitev v Kambodžo, od koder je leta 2002 posvojila sina Maddoxa, obenem pa bo tudi potovala po svetu in obiskovala svoje otroke, kjer koli se bodo odločili živeti.

Angelina Jolie kljub slavi in denarju, ki zanjo nikakor ni problem, trenutno ne more živeti tam, kjer bi si v resnici želela. Zaradi ločitve in otrok je vezana na življenje v Los Angelesu, a v prihodnosti ima v načrtu selitev. "Tukaj moram biti zaradi ločitve, ampak takoj, ko bosta moja otroka stara 18 let, bom lahko odšla," je povedala za The Hollywood Reporter.

Angelina Jolie se želi preseliti iz Los Angelesa v Kambodžo.

Zvezdnica sicer redko komentira družinsko življenje, a tokrat je naredila izjemo. "Ko imate veliko družino, želite, da imajo zasebnost, mir in varnost. Zdaj imam hišo, da lahko vzgajam svoje otroke, toda včasih v tem mestu pogrešam tisto človečnost, ki sem jo našla drugje po vsem svetu, in to ni tisto, s čimer sem odraščala tukaj," je bila iskrena.

Do selitve jo loči zelo malo, saj sta njena najmlajša otroka, dvojčka Vivienne in Knox, stara 16 let. V intervjuju je tudi razkrila, kam se želi preseliti. "Veliko časa bom preživela v Kambodži. Veliko bom tudi obiskovala svoje otroke, ne glede na to, kje na svetu bodo živeli," je povedala igralka, ki je leta 2002 prav iz države, v katero se želi preseliti, posvojila sina Maddoxa.