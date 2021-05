Angelina Jolie kritična do sodnika, ki otrokom ne bo dovolil pričati zoper Brada Pitta

Ameriška igralka se znova pritožuje nad sodnikom, ki bo vodil sodni proces v postopku njene ločitve z Bradom Pittom. Angelini Jolie namreč ni všeč, da je sodnik prepovedal pričati njunim šestim otrokom.

Angelina Jolieje že pred časom želela doseči menjavo sodnikov v ločitvenem postoku, ki se zdaj vleče že nekaj let. Namreč prepričana je, da jeJohn Ouderkirk pristranski in da je bolj naklonjen Bradu Pittu kot njej. Takrat je trdila, da je zavrnil obravnavo dokazov, za katere je menila, da bili pomembni za varnost njenih otrok. Dokumenti ne pojasnjujejo, kakšne dokumente je takrat želela predložiti igralka, pišePage Six.

icon-expand Angelina Jolie FOTO: Profimedia

"Sodnik Ouderkirk je gospe Jolie odrekel pravično sojenje, saj je nepravično izločil njene dokaze, ki so bili pomembni za zdravje, varnost in dobro počutje njenih otrok. Izločil je dokaze, ki so za to ključnega pomena," je v pritožbi takrat zapisal njen odvetnik. Igralka je dejala tudi, da sodnik 'ni ustrezno upošteval' dela kalifornijskega zakonika o sodiščih, ki pravi, da je v najboljšem interesu otroka škodljivo, če se skrbništvo dodeli osebi z zgodovino nasilja v družini. Spomnimo: zakonske težave med Angelino in Bradom so se začele, ko naj bi igralec na zasebnem letalu napadel najstarejšega sina Maddoxa. Nekaj dni po incidentu, ki naj bi se zgodil leta 2016, je Angelina vložila prošnjo za ločitev od Brada, s katerim ima šest otrok - tri biološke in tri posvojene. Igralkina odvetnica je že takrat dejala, da je zvezdnica vložila ločitev, ker jo skrbi dobrobit njenih otrok.

icon-expand Brad Pitt FOTO: Profimedia

Saga ločitev Jolie-Pitt se po petih letih še kar ni končala. Zdaj je sodnik Ouderkirk povedal, da mladoletnim otrokom prepoveduje pričanje zoper starše, naj bo to zoper mame ali zoper očeta. Angelini njegova odločitev seveda ni všeč. "Zavrnil je poslušanje njihovih izjav o potrebah in željah glede skrbništva,"navaja Page Six. Kalifornijski zakonik sicer narekuje, da na sodišlu lahko pričajo otroci, starejši od 14 let, če si sami to želijo. Otroci zvezdnikov so stari med 12 in 19.