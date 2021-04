Angelina Jolie: ločitev od Brada Pitta je vplivala na njeno kariero

Z Bradom si delita skrbništvo nad petimi od šestih otrok, Paxom, Zaharo, Shiloh in dvojčkoma Vivienne in Knoxom , medtem ko ima njun najstarejši sin Maddox že 18 let. Vir je za E!News dejal, da sta nekdanja zakonca na prvo mesto postavila zdravje in srečo svojih otrok, zlasti med pandemijo covida-19: "Vsi otroci so doma z Angelino, vendar so še naprej obiskovali Brada in redno hodijo na obisk."

Angelina Jolie je bila iskrena o tem, kako je biti mati samohranilka. Odkar se je leta 2016 ločila od Brada Pitta , s katerim sta skupaj blestela pred kamerami v filmu Gospod in gospa Smith ( Mr. & Mrs. Smith), je Angelina sprejela veliko manj projektov, kot bi jih sicer. Za Entertainment Weekly je dejala: "Obožujem režijo, ampak zaradi situacije v družini sem bila za režijo za nekaj let prikrajšana. Morala sem opravljati krajša dela in biti več doma, zato sem se vrnila k nekaterim igralskim vlogam," je pojasnila. "To je vsa resnica."

"Dan si zapolnijo z opravljanjem šolskih nalog, učijo se jezika, igrajo inštrumente in družabne igre ter pomagajo kuhati večerjo,"je še dejal vir in dodal:"Prilagoditev ni bila prevelika, saj so vajeni, da za šolo delajo od doma."

Vendar pa je snemanje filma Those Who Wish Me Dead potekalo pred pandemijo in Angie je imela otroke ves čas ob sebi. Portal E! News je leta 2019 poročal, da so bili zvezdnica in njeni otroci nastanjeni v kraju Albuquerque v Novi Mehiki, kjer so se zabavali, medtem ko je mama delala.

"V Novi Mehiki so počeli iste stvari kot v Los Angelesu. Večkrat so šli v trgovino po živila (obožujejo nakupovanje) in jedli v restavracijah. Angelina jih je razvajala z nakupovalnimi vozički, polnimi igrač in stvari za šport. Rada jim ugodi z novimi stvarmi, kolikor se le da. Veliko je morala delati, zato je želela, da se zabavajo in ostanejo zaposleni."

Vir je dodal, da so otroci v tem času večkrat odpotovali na obisk v Los Angeles k Bradu.