Angelina Jolie: Mama je gledala očeta, kako je z ljubico dobil oskarja

Angelina Jolie je odraščala z mamo, ko je leta 1999 osvojila svojega prvega oskarja za najboljšo stransko igralko, pa je bil to tako zanjo kot za njeno mamo še posebej čustven dogodek. Prestižno nagrado je prejela za vlogo Lise Rowe v psihološkem trilerju Nore in svobodne .

Na mednarodnem filmskem festivalu v Santa Barbari so Joliejevo nedavno povprašali o izkušnji z nominacijo za oskarja in čustvi, ki so jo prevzela, ko je kipec osvojila. Potem ko je najprej dobro premislila, koliko podrobnosti želi razkriti javnosti, pa je vendarle spregovorila tudi o razhodu staršev.

"Ko sem bila majhna, sta se moja starša ločila. Mama je ostala doma z dvema majhnima otrokoma. Njene sanje so bile postati igralka. Mislim, da so bile sanje njene matere enake, zato jo je pogosto peljala v gledališče v Chicagu," je dejala Joliejeva in nadaljevala: "Mama mi je pripovedovala, kako je pri svojih dvajsetih – rodila me je zelo mlada – ostala sama z otrokoma v stanovanju, moj oče, takrat že slaven, pa je z drugo žensko osvojil oskarja."

'Eden najpomembnejših trenutkov v življenju'

Jon Voight, s katerim ima Angelina še danes zapleten odnos, naj bi imel afero z igralko Stacey Pickren, s katero sta skupaj zaigrala v treh filmih – Vojakova vrnitev, Lookin' to Get Out in Ponoreli vlak. Prav za vlogo v filmu Vojakova vrnitev iz leta 1978 je prejel oskarja za najboljšega igralca.