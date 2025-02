Angelina Jolie: Mojih otrok ne zanima slava

Angelina Jolie si ni tuja z velikim platnom in filme rada snema, njenih otrok pa menda filmska industrija ne zanima. 49-letnica je na mednarodnem filmskem festivalu v Santa Barbari povedala, da misli, da nima nihče od njenih otrok naklonjenosti do filmske industrije. "Vedno sem si želela, da so okoli filma, ker sem želela, da vedo, da so del tega. To je tako čudovita družina, ustvarjalcev, umetnikov, vendar jih to ne zanima. Res jim ni všeč nič, kar je povezano s slavnimi osebami, še posebej Shiloh to sovraži," je dejala in dodala: "Mislim, da na zelo zdrav način ... To ni običajna stvar. To je res malo neumna stvar."

Vendar pa je igralka, ki je na festivalu prejela nagrado Maltin Modern Master opozorila, da to ne pomeni, da njeni otroci, ki jih ima z nekdanjim možem Bradom Pittom, niso na svoj način povezani s filmsko umetnostjo. "Da, bili so na snemanju z mano," je dejala in nadaljevala:"Nekateri izmed njih plešejo, nekateri slikajo, nekateri obožujejo gledališče, a nihče ne umira od želje, da bi bil na platnu."

Povedala je, da so se njeni otroci najbolj približali platnu, ko so delali v zakulisju filma. Dva od njenih sinov, Maddox in Pax, sta v zakulisju Marie opravila nekaj nalog pomočnika režije."Dobro jih je spodbuditi k delu. Moraš tekati naokoli in narediti vse za vsakogar. In to sta počela pri nekaj filmih. Pax se je kasneje ukvarjal tudi s fotografskim delom."

Igralkina hči Vivienne se je prav tako spustila v svet zabave, ko je skupaj s svojo mamo v začetku leta 2024 koproducirala Broadwayski muzikal The Outsiders. Delala je tudi kot asistentka pri produkciji, kar je po besedah zvezdniške mame jemala zelo resno."Rekla mi je: 'Ali nisi prebrala sporočila? To moramo narediti. Moramo iti skozi to.' Bila je res stroga pomočnica," je povedala Jolie aprila za People.

Medtem ko njeni otroci ne hrepenijo po slavi, je Angelina na festivalu priznala, da je bilo zanjo zelo pomembno, da svojim otrokom da prostor, kjer lahko ugotovijo, kaj želijo početi v svojem življenju. "Upam, da jim dajem prostor, da ugotovijo, kdo v resnici so, in najdejo nekaj, za kar želijo živeti – nekaj, kar je pristno zanje in bo imelo smisel v njihovem življenju," je dejala.