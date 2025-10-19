Svetli način
Angelina Jolie na rdeči preprogi pokazala potetoviran hrbet

Rim, 19. 10. 2025 20.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
17

Angelina Jolie se je pred premiero novega filma Couture v Rimu sprehodila po rdeči preprogi. Na njej je navdušila z dolgo črno obleko. Z razporkom na hrbtu je pokazala svoje tetovaže.

Ameriška igralka Angelina Jolie je v Rimu predstavila svoj novi film Couture. Po sobotni rdeči preprogi se je sprehodila z elegantno črno obleko z dolgimi rokavi.

Obleka je imela velik izrez na hrbtu, s katerim pa je zvezdnica pokazala tetovaže. Med drugim je opaziti motive tigra in budističnega simbola za mir, ljubezen in uspešno življenje, je poročal People.

Jolie v filmu upodablja filmsko ustvarjalko, ki med ločitvijo snema film o modni reviji v Parizu. V tem obdobju izve tudi, da ima raka na dojki.

Kot je septembra povedala na filmskem festivalu v Torontu, je vedela, da bo sodelovanje pri filmu prineslo tudi osebne preizkušnje. "A ugotovila sem, da imajo najtežji filmi najbolj ljubeče snemalne ekipe. V resničnih pogovorih in čustvih je nekaj tolažljivega. /.../ Vsi na snemanju so izgubili nekoga, ki so ga imeli radi," je tedaj dejala za Variety.

Pod režijo filma se je podpisala Alice Winocour, poleg Jolie pa v njem med drugim zaigra tudi priljubljen francoski igralec Louis Garrel.

angelina jolie rim italija premiera tatu
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
19. 10. 2025 21.41
+1
Wow, kako drzno !
ODGOVORI
1 0
Betuul
19. 10. 2025 21.23
+1
No ! Pol pa takšna bodi! Z vsemi recepti o golažijadi na hrbtu! Na koc pristaneš tako ali tako v ⚱️!
ODGOVORI
1 0
Vojko Kos
19. 10. 2025 21.08
+4
Zakaj se.ljudje prostovoljno iznakazijo?!
ODGOVORI
4 0
Vojko Kos
19. 10. 2025 21.07
+6
Grdo.
ODGOVORI
6 0
Klobasazulu
19. 10. 2025 21.03
-2
se bi jo polnil...
ODGOVORI
0 2
periot22
19. 10. 2025 21.01
+4
Grdo
ODGOVORI
4 0
4krogci
19. 10. 2025 20.57
+3
ma a res sploh se kdo pogleda z anjo???
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
19. 10. 2025 20.50
+6
kaj ti pomaga tatoo če je glava bolna
ODGOVORI
6 0
anabanana
19. 10. 2025 20.32
+0
Kaj bi brez omrežij, kaj bi objavljali,
ODGOVORI
1 1
anabanana
19. 10. 2025 20.30
+2
Plonkanje ali je prišla v studio se pokazat, 🤫😵‍💫🫨
ODGOVORI
2 0
ap100
19. 10. 2025 20.23
+0
itak se ji v glavi marsikaj dogaja tudi preventivna odstranitev..... pred nekaj leti
ODGOVORI
2 2
PD00X
19. 10. 2025 20.18
-2
Škoda jo je ker v glavi nima vse pošlihtano.
ODGOVORI
4 6
Watcherman
19. 10. 2025 20.18
+0
Čudovita ženska.
ODGOVORI
4 4
Aladar
19. 10. 2025 20.15
+4
Katastrofa
ODGOVORI
7 3
