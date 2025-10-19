Angelina Jolie na rdeči preprogi pokazala potetoviran hrbet

Ameriška igralka Angelina Jolie je v Rimu predstavila svoj novi film Couture . Po sobotni rdeči preprogi se je sprehodila z elegantno črno obleko z dolgimi rokavi.

Obleka je imela velik izrez na hrbtu, s katerim pa je zvezdnica pokazala tetovaže. Med drugim je opaziti motive tigra in budističnega simbola za mir, ljubezen in uspešno življenje, je poročal People.

Jolie v filmu upodablja filmsko ustvarjalko, ki med ločitvijo snema film o modni reviji v Parizu. V tem obdobju izve tudi, da ima raka na dojki.

Kot je septembra povedala na filmskem festivalu v Torontu, je vedela, da bo sodelovanje pri filmu prineslo tudi osebne preizkušnje. "A ugotovila sem, da imajo najtežji filmi najbolj ljubeče snemalne ekipe. V resničnih pogovorih in čustvih je nekaj tolažljivega. /.../ Vsi na snemanju so izgubili nekoga, ki so ga imeli radi," je tedaj dejala za Variety.

Pod režijo filma se je podpisala Alice Winocour, poleg Jolie pa v njem med drugim zaigra tudi priljubljen francoski igralec Louis Garrel.