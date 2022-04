Angelina Jolie naj bi s tožbo zoper FBI poskušala prizadeti Brada Pitta

Kot poročajo mediji, naj bi ženska večkrat prosila FBI, da ji pojasnijo, kako so se lotili preiskave, in da naj ji pokažejo vse dokumente, ki so kakor koli povezani z incidentom. To se ni zgodilo, zato se je odločila za tožbo. Preden se je poglobila v primer, je v tožbi prosila, naj njena identiteta ostane neznana. Razlog za to naj bi se skrival v varovanju zasebnosti njenih mladoletnih otrok, je sporočila odvetnica neimenovane. Gre za Amando Kramer , znano pravnico, ki se velikokrat zavzema za pravice slavnih in premožnih.

Spomnimo: leta 2016 je družina Jolie-Pitt z zasebnim letalom potovala iz Francije v Združene države Amerike. Med letom naj bi se nekaj članov družine sprlo, predvsem Brad in najstarejši otrok Maddox, ki je bil takrat star 15 let. Angelina je trdila tudi, da je bil Brad fizično nasilen do sina. Brad je vse obtožbe kategorično zanikal in bil na koncu tudi oproščen. Sicer pa so nadzor nad primerom takoj prevzeli pristojni s socialne službe in iz FBI-ja. Kasneje je FBI primer zaključil in ni našel nikakršnih dokazov, da bi se navedeno res zgodilo. Zdaj si neimenovana ženska, za katero mnogi menijo, da je Angelina, želi priti do dna zadevi s podobno vsebino.

Kot je v tožbi zoper FBI pojasnila ženska, se je za ta korak odločila, ker želi "bolje razumeti preiskave FBI-ja in pridobiti informacije, potrebne za njene otroke, da bodo prejeli primerno zdravstveno oskrbo in svetovanje o travmah", še piše TMZ.