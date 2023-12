Angelina Jolie: Nimam družabnega življenja

Igralka Angelina Jolie je v nedavnem intervjuju za WSJ dejala, da ima s svojimi šestimi otroki – 22-letnim Maddoxom, 20-letnim Paxom, 18-letno Zaharo, 17-letno Shiloh ter 15-letnima dvojčkoma Knoxom in Vivienne – tesno vez. "Oni so ljudje, ki so mi v življenju najbližje in so moji tesni prijatelji." Dodala je, da so si sicer zelo različni, a je prav v tem njihova moč.

V nadaljevanju je igralka, ki ima vseh šest otrok z nekdanjim možem Bradom Pittom, povedala, kako je na družino vplivala njuna ločitev. "Morali smo se pozdraviti. So stvari, od katerih smo morali ozdraveti." Dodala je, da ji je pri tem pomagala tudi tesna skupina prijateljic. Čeprav je od ločitve minilo že sedem let, na zmenke še vedno ne hodi. "Pravzaprav nimam ... družabnega življenja," je priznala. "Spoznala sem, da so moji najbližji prijatelji begunci," je še povedala zvezdnica in opisala svoj majhen krog podpore. "Mogoče so štiri od šestih žensk, s katerimi sem si blizu, iz vojne in konfliktov."