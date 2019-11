Angelina Jolie: Nosim vidne in nevidne rane

Kot smo že pisali, je 44-letna igralka Angelina Jolie pozirala za naslovnico revije Harper's Bazaar in svoje oboževalce razveselila tako z atraktivnimi fotografijami kot priloženim intervjujem. V slednjem je povedala, kako so bili pravzaprav njeni otroci ključ do spoznanja, kdo v resnici je , priznala pa je tudi, kaj v življenju najbolj ceni in česa si je močno želela še v času zakona z Bradom Pittom , pa tega ni izpeljala niti potem, ko sta se ločila.

Angelina je spregovorila o tem, kako pomembno se je zdi spoštovanje kulturne diverzitete in izrazila skrb, da se človeštvo v zadnjem času nagiba k čedalje večji homogenizaciji: ''Etiketiranje in predalčkanje ljudi ni nikakršna svoboda. Razlike in raznolikosti so tisto, kar najbolj cenim – tako pri svoji družini kot pri drugih ljudeh. Ne želim si živeti v svetu, kjer so vsi ljudje enaki in zdi se mi, da vsi tisti, ki to berejo, delijo enako mnenje. Rada bi spoznala ljudi, ki jih nisem nikoli doslej in rada bi se naučila stvari, ki jih še ne poznam. Danes je največji izziv sprejeti naše raznolikosti. Obenem nam izziv predstavlja upor prizadevanjem nekaterih, ki nas želijo razdeliti ali povzročiti, da se bojimo drugačnih. Prišlo je do svetovne stagnacije in pomanjkanja vrednot.''

Dodala je, da se je prav zaradi želje po odkrivanju in učenju novega želela že v času zakona z Bradom Pittom preseliti v tujino in veliko več potovati. Tega takrat zaradi družinskega življenja ni storila, selitve pa ni uspela realizirati niti po ločitvi, saj morajo njeni otroci do svoje polnoletnosti živeti v bližini očeta.