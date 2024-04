Angelina Jolie o hčeri Vivienne: Ona je tista, ki navija za vse

Angelina Jolie na premieri ni skrivala ponosa tako nad svojim gledališkim izdelkom kot tudi nad svojo potomko. Novinarjem je zaupala, kako se je 15-letnica pridružila ekipi z Justinom Levinom, ki je poskrbel za glasbo in besedila, ter kaj je doprinesla.

"Začela je preživljati čas z ekipo in z Justinom, nad katerim je naravnost navdušena. Kot mnogi od nas je tudi ona študentka gledališča in iz prve vrste je imela priložnost opazovati izjemne ustvarjalce. Veste, obstajajo umetniki, ki razmišljajo o sebi, in obstajajo umetniki, ki navijajo za vse druge. Ona je tista, ki navija za vse, in zato jo je lepo imeti zraven," je zvezdnica povedala za Associated Press.