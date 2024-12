Angelina Jolie o sinu Maddoxu: Sedaj je pilot, oba imava rada letala

Maddoxova ljubezen do letal že dolgo ni skrivnost. Že leta 2004 je Joliejeva za revijo People povedala, da jo je on navdušil, da je postala pilotka. "Vsakič, ko Mad zagleda letalo, je navdušen," je dejala takrat. "Če se bom do njegovega četrtega leta naučila pilotirati, bom zanj kot Superman," je dodala. Leta 2017 je razkrila, da Maddox že vadi letenje, pri čemer se je izkazalo, da je precej nadarjen in da celo že sam pilotira.