Angelina Jolie o svoji mami: Ni uspela uresničiti svojih sanj

''Moja mama je bila velika umetnica ... Ženska, ki ni imela priložnosti uresničiti vseh svojih sanj, zato pa si je toliko bolj želela, da bi uspelo meni. Že kot majhno deklico me je vozila na številne avdicije in me čakala dolge ure - včasih tudi v avtomobilu ... Zaradi nje sem se vedno počutila tako dobro, tudi, ko na avdicijah nisem bila uspešna. Ko sem končno dobila službo, sva skakali od navdušenja. Ni bila ravno najboljši kritik, ker so bile njene besede in komentarji vedno polni lepih besed,''je povedala Angelina in dodala: ''Bila je ženska, polna ljubezni, zaradi katere sem postala zelo samozavestna. Vedela je, da bi bilo moje življenje prazno, če ne bi služila drugim. Na začetku tega nisem popolnoma razumela, a ko sem začela potovati po svetu in ko sem videla, v kakšnem pomanjkanju živijo določeni ljudje, sem se začela resnično zavedati, kakšno srečo imam in koliko vsega lahko ponudim drugim. Začela sem se zavedati, da na tem svetu zagotovo obstaja veliko žensk, ki so verjetno bolj sposobne od mene in imajo morda celo večjo željo za uspeh v filmski industriji, a jim žal ni bilo omogočeno, da bi to željo tudi uresničile. Svoji mami bi se rada zahvalila, saj sem zaradi nje postala takšna ženska.''