Angelina Jolie o svojih otrocih: Veliko so že prestali

Z oskarjem nagrajena igralka Angelina Jolie je za Harper's Bazaar spregovorila o svojih otrocih, kaj vse se je od njih naučila in kako je našla samo sebe. "Bolečina, ki nam jo včasih zada življenje, lahko v nas ubije tisti del, ki je svoboden, divji, odprt in radoveden,"je začela. "Moji otroci vedo, kakšna sem v resnici in pomagali so mi, da sem se spet našla in se sprejela,"je nadaljevala.

44-letna igralka ima z nekdanjim možem, 55-letnim Bradom Pittom, šest otrok. "Veliko so že prestali," je povedala in priznala, da se je iz njihove moči veliko naučila. "Starši svoje otroke spodbujamo, naj bodo to kar so, ne zavedamo pa se, da oni od nas želijo enako," je bila iskrena.