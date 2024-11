Angelina Jolie o zasebnosti otrok: Upam, da jo bodo imeli vsaj kot odrasli

Angelina Jolie , ki še vedno predstavlja svoj novi film, biografsko dramo o življenju operne dive Marie Callas , je v oddaji Good Morning America na vprašanje, ali se kaj v njenem življenju lahko primerja z Mariino ljubeznijo do petja, odgovorila, da je to materinstvo. 49-letna zvezdnica sicer le redko ponudi vpogled v zasebno življenje, še bolj skrbno pa varuje otroke, ki se ne želijo izpostavljati.

"Zasebnost varujejo," je dejala in razkrila, da izpostavljanja še posebej ne mara Shiloh . "Niso bili rojeni v zasebnost, zato si želim, da bi jo lahko imeli kot odrasli ljudje," je pristavila skrbna mati Jolie.

"Materinstvo je moja sreča. Vse ostalo mi lahko vzamete, nič drugega mi ni pomembno," je povedala voditelju Michaelu Strahanu . Jolie vseh šest otrok deli z nekdanjim možem Bradom Pittom , kljub temu da imajo slavna starša in naj ne bi imel niti eden želje stopiti pred kamero, pa sta najstarejša sinova Maddox in Pax z materjo sodelovala v zakulisju snemanja filma Maria , Vivienne pa v predstavi na Broadwayu.

Najmlajši sin Angeline in Brada po treh letih znova na rdeči preprogi

Kljub želji po zasebnosti, pa se njeni otroci ne izogibajo več soju žarometov. V zadnjem času se vedno bolj pogosto pojavljajo v materini družbi tudi na rdečih preprogah, kamor jo je nedavno na podelitvi častnih oskarjev spremljal najmlajši sin Knox. Da se prireditve udeležita skupaj, naj bi bila njegova ideja, je za Page Six povedal dobro obveščen vir in dodal:"Angelina je bila zelo ponosna, da je bil ob njej. Običajno mu je ljubše, da se izogne soju žarometov, ona pa spoštuje njegovo odločitev. Tokrat jo je vprašal, ali se ji lahko pridruži in je bila seveda presrečna."