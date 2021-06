Angelina Jolie obiskala svojega nekdanjega moža: novo upanje za ljubezen?

Paparaci so v objektiv ujeli hollywoodsko zvezdnico Angelino Jolie, ko je zapuščala stanovanje svojega nekdanjega moža Jonnyja Leeja Millerja. Sta si nekdanja zakonca, zdaj ko sta oba samska, dala novo priložnost za oživitev stare ljubezni?

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

46-letna Angelina Jolie je v petek zvečer brez spremstva varnostnikov vstopila v stanovanjsko hišo svojega nekdanjega moža Jonnyja Leeja Millerja, čigar domovanje se nahaja v newyorški četrti Brooklyn. Zvezdnica pa na obisk ni prišla praznih rok. Poleg svoje torbice prestižne znamke Louis Vuitton je v roki nosila še steklenico dragega vina znamke Peter Michael. Joliejeva je za to priložnost nosila dolg trenčkot in zaščitno obrazno masko. V stanovanju se je zadržala približno tri ure, zapustila pa ga je ob 22.30. Je šlo zgolj za prijateljski obisk ali celo kaj več? Naslednji dan so fotografi v objektiv ujeli še 48-letnega britanskega igralca Jonnyja Leeja Millerja, ki se je v svoji soseski odpravil na jutranji tek v dežju. Slavna igralka in režiserka, ki je pred dnevi dopolnila 46 let, je v New York – mesto, ki nikoli ne spi, s svojimi sedmimi otroki pripotovala 7. junija, poroča portal Page Six.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Angie in Jonny imata več kot dve desetletji skupne zgodovine. Po skupni vlogi leta 1995 v filmu Hekerji (Hackers) sta se hitro zaljubila in se do oltarja sprehodila marca 1996. Njuna hitra poroka je krasila številne naslovnice, potem ko je v javnost prišla informacija, da je Joliejeva, takrat stara komaj 20 let, uporabila lastno kri, da je ime britanskega igralca zapisala na hrbtno stran bele srajce, ki si jo je od njega sposodila za poroko. Zakon ni trajal dolgo, saj sta se razšla že septembra 1997, potem ko ju je zaradi njunih natrpanih urnikov ločeval ocean. Uradno sta za ločitev zaprosila v začetku leta 1999.

icon-expand Jonny Lee Miller in Angelina Jolie sta se poročila marca 1996, po dobrem letu pa sta se že razšla. FOTO: Profimedia

Čeprav sta po razhodu ostala prijatelja, je Joliejeva javno izrazila obžalovanje zaradi prekinitve zakona. "Z Jonnyjem se nikoli nisva prepirala in nikoli nisva prizadela drug drugega. Res sem si želela biti njegova žena. Res sem se želela zavezati," je nekoč izjavila v intervjuju za Calgary Sun, poroča The Mirror. Joliejeva je leta 2004 v intervjuju za revijo B dejala, da je bila ločitev od Millerja "verjetno najbolj neumna stvar, kar sem jih kdajkoli naredila." Po ločitvi sta oba igralca poskušala iti naprej. Joliejeva se je nato še dvakrat poročila in ločila: med letoma 2000 in 2003 je bila poročena z Billyjem Bobom Thorntonom, nato pa je leta 2014 v zakon skočila z Bradom Pittom, s katerim sta se razšla leta 2019. Medtem pa je bil Jonny Lee Miller deset let poročen z igralko Michele Hicks iz serije Zakon in red (Law & Order). Par se je razšel leta 2018. Tako Joliejeva kot Miller po razhodih trenutno ostajata pripadnika samskega stana.