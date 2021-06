Angelina Jolie nekdanjemu možu predstavila svoja sinova

Angelina Jolie in Jonny Lee Miller , nekdanja zakonca, sta po ločitvi ostala v dobrih medsebojnih odnosih. V zadnjem času naj bi se znova več družila, Angelina pa je med zadnjim družinskim potovanjem v New York Millerja obiskala dvakrat, prvič jo je spremljal le 12-letni sin Knox , naslednji dan pa se jima je pridružil tudi 17-letni Pax .

Angelina Jolie in Johnny Lee Miller

"Skupaj so preživeli le nekaj časa v Johnnyjevem stanovanju, vendar so se dobro ujeli," je razkril vir. Ali se Angelina in Johnny družita tudi na bolj romantičen način, vir ni razkril. Igralka naj bi bila zaradi ponovnega druženja z Millerjem vesela, svoje otroke pa je želela z njim spoznati tudi zato, da imajo oni nekoga, na katerega se lahko obrnejo, ko so v New Yorku.

"Prvi večer, ko je obiskala Johnnyja, je s seboj pripeljala tudi Knoxa, med seboj pa naj bi se zelo dobro ujela," je povedal nek vir blizu nekdanjima zakoncema. "Knox je res ljubek otrok, zato menim, da je s seboj vzela prav njega. On je pravi za to, da prebije led," je še dejal vir.

"Angie je zelo vesela, saj Pax vedno več govori o tem, da bi se preselil v New York ali celo tja odpotoval zaradi vpisa na univerzo. Če se to zgodi, bo imel tam nekoga, na katerega se bo lahko vedno obrnil. Svojim otrokom je želela pokazati mesto in preživeti nekaj časa z Johnnyjem," je še dejal vir.

Angelina je v New York odpotovala z vsemi svojimi otroki, tam pa so praznovali tudi njen rojstni dan. Eden izmed razlogov za njeno potovanje naj bi bil tudi nekdanji mož, saj so jo opazili tudi med prihodom v njegovo stanovanje, v roki pa je nosila steklenico penine.

Angelina in Johnny sta se spoznala leta 1995, ko sta skupaj zaigrala v filmu Hekerji. Leto pozneje sta se poročila. Njuna zelo zasedena urnika naj bi bila razlog, da sta se leta 1997 odselila vsak na svoje, uradno pa sta se ločila dve leti pozneje, 1999. Leta 2004 je Angelina v nekem intervjuju dejala, da je bila ločitev od Millerja najbrž najbolj neumna stvar, ki jo je naredila v življenju.