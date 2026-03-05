'Angelina Jolie od razhoda z Bradom Pittom še ni bila v novi zvezi'

Angelina Jolie se posveča materinstvu in drugim obveznostim, je za revijo People povedal vir blizu zvezdnice in razkril, da igralka od ločitve z nekdanjim možem Bradom Pittom ni bila v novi zvezi. Kot je še dodal vir, se bo zvezdnica, ko bosta njena najmlajša otroka, ki ju ima s Pittom, julija dopolnila 18 let, preselila iz Los Angelesa.

"Angie je bila zelo zaposlena in osredotočena zadnja leta. Zmenki ji niso bili pomembni. Ni bila v zvezi. Od ločitve naprej je večino časa mati samohranilka, zato se je posvečala temu," je dejal vir blizu igralke, ki ima s Pittom šest otrok. Poleg 17-letnih dvojčkov Knoxa in Vivienne sta starša 24-letnega Maddoxa , 22-letnega Paxa , 21-letne Zahare in 19-letne Shiloh .

"Uživa v vlogi mame in vedno želi poskrbeti za to, da vsi uživajo. Kaže, da ji gre dobro," je o igralkinem življenju v zadnjih letih še dejal vir. Njen zadnji film z naslovom Couture je premiero doživel septembra 2025 na Filmskem festivalu v Torontu. Kmalu za tem je drugi vir blizu zvezdnice za People razkril, da je ta nedavno obnovila nepremičnino v Los Angelesu in jo dala oceniti, začeli pa so se tudi prvi ogledi za morebitne kupce. Že avgusta je nekdo, ki Angelino dobro pozna, dejal, da si ta ni nikoli želela živeti v Mestu angelov, a se je morala tja preseliti zaradi deljenega starševstva. Ista oseba je razkrila, da zvezdnica načrtuje selitev, ko bosta dvojčka 12. julija letos dopolnila 18 let.