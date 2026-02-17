Naslovnica
Tuja scena

Angelina Jolie odhaja iz Amerike: Ne prepoznam več svoje države

Los Angeles, 17. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 10

Avtor:
E.K.
Angelina Jolie

Angelina Jolie naj bi načrtovala selitev iz Združenih držav Amerike, takoj ko njena najmlajša potomca dopolnita 18 let. Viri navajajo, da si igralka že dlje časa ne želi živeti v Los Angelesu in išče različne lokacije v tujini, kjer bi svojim otrokom zagotovila zasebnost, mir in varnost. S tem se želi oddaljiti od trenutnega stanja v ZDA, ki ga opisuje kot neprepoznavnega in nevarnega.

Angelina Jolie naj bi resnično komaj čakala, da zapusti ZDA in se preseli v tujino. Od tega naj bi jo ločil samo še rojstni dan njenih najmlajših otrok, Vivienne in Knoxa, ki ju ima z Bradom Pittom. Dvojčka bosta namreč 12. julija dopolnila 18 let. "Nikoli ni želela stalno živeti v Los Angelesu," je vir povedal za People in dodal: "Zaradi dogovora o skrbništvu z Bradom ni imela izbire. Gleda več lokacij v tujini. Zelo bo vesela, ko bo lahko zapustila Los Angeles."

Angelina Jolie
Angelina Jolie
FOTO: Profimedia

Za selitev v tujino naj bi se odločila, ker želi na prvo mesto postaviti svoje otroke. "Ko imaš veliko družino, si želiš, da bi imeli zasebnost, mir in varnost," je zvezdnica leta 2024 povedala za The Hollywood Reporter in dodala: "Zdaj imam hišo, kjer bom vzgajala svoje otroke, ampak včasih je ta kraj lahko ... človečnost, ki sem jo našla po svetu, ni podobna tistemu, s čimer sem odraščala tukaj."

Igralka, ki je znana po svojem humanitarnem delu, je leta 2002 posvojila svojega prvega otroka, Maddoxa, iz Kambodže. "Kambodža je bila država, ki me je ozavestila o beguncih," je kasneje pojasnila v intervjuju za Vogue India. Po začetku razmerja s Pittom je posvojila še dva otroka, Zaharo in Paxa. Pitt je kasneje vse tri otroke posvojil, skupaj pa sta se razveselila še rojstva treh otrok, Shiloh, Vivienne in Knoxa.

Angelina Jolie in Brad Pitt imata za seboj burno ločitveno zgodbo
Angelina Jolie in Brad Pitt imata za seboj burno ločitveno zgodbo
FOTO: Profimedia

50-letnica je pred časom dejala, da je bila njena odločitev za posvojitev zakoreninjena v globoko osebnem prepričanju in da ni šlo za performativno dejanje. Njene mednarodne vezi so že dolgo oblikovale njen pogled na svet in v zadnjem času tudi na Združene države Amerike. Zvezdnica je septembra kritizirala stanje v Ameriki, ko se je udeležila filmskega festivala v San Sebastiánu v Španiji.

"Rada imam svojo državo, a trenutno je ne prepoznam," je tedaj dejala po poročanju revije Variety in dodala: "Vedno sem živela med različnimi državami in kulturami, moja družina je mednarodna, moji prijatelji so mednarodni, moje življenje je prepleteno z različnimi svetovi. Moj pogled na svet temelji na enakosti, povezanosti in mednarodnosti. Vse, kar kjerkoli razdvaja ljudi ali omejuje osebno izražanje in svoboščine kogarkoli, se mi zdi zelo nevarno. To so tako resni časi, da moramo biti previdni, da ne govorimo stvari mimogrede. To so zelo, zelo težki časi, ki jih preživljamo skupaj."

Preberi še Ali Angelina Jolie zapušča Ameriko?

Zvezdnica tako že vrsto let javno in odkrito kritizira svojo domovino. Leta 2017 je za časnik The New York Times napisala kolumno, v kateri je nasprotovala Trumpovi priseljenski politiki. Ob tem je poudarila, da si želi varne države, a zatrdila, da bo takšna politika povzročila več škode kot koristi. "Za svojo varnost lahko poskrbimo, ne da bi državljane celotnih držav, celo dojenčke, zaradi njihovega geografskega porekla ali vere že vnaprej označili kot nevarne za obisk naše države," je tedaj zapisala Angelina Jolie.

Angelina Jolie otroci igralka selitev Donald Trump

Umrl igralec Robert Duvall

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gospod .
17. 02. 2026 08.14
LA je res nevaren postal ja. Miren že dolgo več ni.
Odgovori
0 0
LinaAnil
17. 02. 2026 08.12
Vsi, ki so na Epstinovi listi odhajajo ali pa so že odšli. Zanimivo.
Odgovori
+1
2 1
Amor Fati
17. 02. 2026 08.11
Okostnjak.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
17. 02. 2026 08.09
Pametno dekle. Seveda ne bo živela z majhnimi otroci v državi, kjer vlada PD filsko židovska oblast in njihova vojska!
Odgovori
+1
3 2
Artechh
17. 02. 2026 08.18
A si prebral a sam jodlas? Z majhnimi želi biti v USA, ko bodo polnoletni bo šla 😂😂😂
Odgovori
0 0
OPUSDEI
17. 02. 2026 08.07
Sam da ne pride k nam....
Odgovori
+9
9 0
Artechh
17. 02. 2026 08.05
Šla bo pa v Anglijo kjer na veliko proti tujcem protestirajo 😂😂😂
Odgovori
+6
6 0
ptuj.si
17. 02. 2026 08.05
Adijo in ne vračaj se več, idi v Palestino ali pa v Ukrajino. Pa uživaj.
Odgovori
+3
6 3
abmam
17. 02. 2026 08.11
Ne mešaj jabolk in hrušk.
Odgovori
+0
1 1
biggbrader
17. 02. 2026 08.01
Tudi Angelino je vedno težje prepoznati.
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
