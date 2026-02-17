Angelina Jolie odhaja iz Amerike: Ne prepoznam več svoje države

Angelina Jolie naj bi resnično komaj čakala, da zapusti ZDA in se preseli v tujino. Od tega naj bi jo ločil samo še rojstni dan njenih najmlajših otrok, Vivienne in Knoxa, ki ju ima z Bradom Pittom. Dvojčka bosta namreč 12. julija dopolnila 18 let. "Nikoli ni želela stalno živeti v Los Angelesu," je vir povedal za People in dodal: "Zaradi dogovora o skrbništvu z Bradom ni imela izbire. Gleda več lokacij v tujini. Zelo bo vesela, ko bo lahko zapustila Los Angeles."

Angelina Jolie FOTO: Profimedia

Za selitev v tujino naj bi se odločila, ker želi na prvo mesto postaviti svoje otroke. "Ko imaš veliko družino, si želiš, da bi imeli zasebnost, mir in varnost," je zvezdnica leta 2024 povedala za The Hollywood Reporter in dodala: "Zdaj imam hišo, kjer bom vzgajala svoje otroke, ampak včasih je ta kraj lahko ... človečnost, ki sem jo našla po svetu, ni podobna tistemu, s čimer sem odraščala tukaj." Igralka, ki je znana po svojem humanitarnem delu, je leta 2002 posvojila svojega prvega otroka, Maddoxa, iz Kambodže. "Kambodža je bila država, ki me je ozavestila o beguncih," je kasneje pojasnila v intervjuju za Vogue India. Po začetku razmerja s Pittom je posvojila še dva otroka, Zaharo in Paxa. Pitt je kasneje vse tri otroke posvojil, skupaj pa sta se razveselila še rojstva treh otrok, Shiloh, Vivienne in Knoxa.

Angelina Jolie in Brad Pitt imata za seboj burno ločitveno zgodbo FOTO: Profimedia

50-letnica je pred časom dejala, da je bila njena odločitev za posvojitev zakoreninjena v globoko osebnem prepričanju in da ni šlo za performativno dejanje. Njene mednarodne vezi so že dolgo oblikovale njen pogled na svet in v zadnjem času tudi na Združene države Amerike. Zvezdnica je septembra kritizirala stanje v Ameriki, ko se je udeležila filmskega festivala v San Sebastiánu v Španiji. "Rada imam svojo državo, a trenutno je ne prepoznam," je tedaj dejala po poročanju revije Variety in dodala: "Vedno sem živela med različnimi državami in kulturami, moja družina je mednarodna, moji prijatelji so mednarodni, moje življenje je prepleteno z različnimi svetovi. Moj pogled na svet temelji na enakosti, povezanosti in mednarodnosti. Vse, kar kjerkoli razdvaja ljudi ali omejuje osebno izražanje in svoboščine kogarkoli, se mi zdi zelo nevarno. To so tako resni časi, da moramo biti previdni, da ne govorimo stvari mimogrede. To so zelo, zelo težki časi, ki jih preživljamo skupaj."