Angelina Jolie odprla profil na Instagramu in objavila pismo Afganistanke

Čeprav Angelina Jolie do sedaj ni imela odprtega profila na nobenem od družbenih omrežij, se je zaradi trenutne situacije v Afganistanu odločila, da s pomočjo Instagrama izkoristi priložnost in opozori na dogajanje v svetu. Njena prva in do sedaj edina objava je pismo afganistanske najstnice, v katerem je ta izrazila svoje skrbi in strah zaradi prevzema oblasti in terorja, ki ga izvajajo talibani.

46-letnica je v času, odkar se je njen profil pojavil na Instagramu, pridobila kar pet milijonov sledilcev, številka pa še vedno narašča. Ob tem, ko je objavila ročno spisano pismo, je dodala še opis: ''To je pismo, ki mi ga je poslala najstnica iz Afganistana.'' Pojasnila je, da se tamkajšnji ljudje borijo s prepovedmi komuniciranja na družbenih omrežjih in s tem z izgubo možnosti svobodnega izražanja. Dodala je, da se je zato odločila pojaviti na Instagramu, saj bo le tako lahko delila njihove zgodbe in s tem v svet ponesla glas tistih, ki se trenutno borijo za osnovne človeške pravice.

Angelina je povedala, da je bila na afganistanski meji dva tedna pred terorističnim napadom na New York, ki se je zgodil 11. septembra 2001, kjer se je srečala z Afganistancem, ki je ušel talibanom. ''To je bilo pred dvajsetimi leti. Mučno je gledati, kako se Afganistanci znova izseljujejo iz strahu in negotovosti, ki prežema njihovo državo. Porabiti toliko denarja in časa, prelivati kri in izgubljati življenja, da se potem situacija ponovi – to je nemogoče razumeti'' in pripomnila, kako težko je gledati, da se desetletja afganistanske begunce – ene od najbolj sposobnih ljudi na svetu – tretira kot breme.

Igralka in režiserka je dejala, da bi se z izkazanim spoštovanjem in pravo pomočjo lahko izobrazili in zase naredili toliko več: ''Spoznati toliko žensk in deklet, ki niso samo sanjale o izobrazbi, ampak so se zanjo borile. Tako kot drugi, ki so predani, se tudi jaz ne bom umaknila. Še naprej bom iskala načine, kako pomagati. In upam, da se mi pri tem pridružite,'' je nagovorila svoje sledilce.