Angelina Jolie odprla vrata svojega doma: Zadnja leta so bila precej težka

Oboževalci hollywoodske zvezdnice Angeline Jolie le redko dobijo vpogled v njeno življenje. Zvezdnica je tokrat za britansko modno revijo Vogue odprla vrata svojega doma in v obsežnem intervjuju spregovorila o ločitvi, materinstvu in o težkem obdobju svojega življenja.

icon-expand Angelina Jolie je odprla vrata svojega doma. FOTO: Profimedia

Angelina Jolie in Brad Pitt imata skupaj šest otrok: 19-letnega Maddoxa, 17-letnega Paxa, 16-letno Zaharo, 14-letno Shiloh ter 12-letna dvojčka Knoxa in Vivienne. Nove fotografije Angeline Jolie in njenih otrok je za britansko revijo Vogue posnel fotograf Craig McDean. Na eni črno-beli lahko vidimo, kako Angelina ureja pričesko svojemu sinu Maddoxu, ki pri tem razkazuje svoje potetovirano telo, na drugi pa kako slavna igralka uživa na vrtu v družbi svojih treh otrok, s katerimi je sedla za mizo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glede tega, kako je videti tipičen dan Angeline in njenih otrok, zlasti med pandemijo koronavirusa, je za revijo priznala, da "nikoli ni bila veliko pri miru." "Čeprav sem si želela veliko otrok in biti mama, sem si vedno predstavljala, da bom kot Jane Goodall, potovala po džungli. Materinstva si nikoli nisem predstavljala v tradicionalnem smislu. Zdi se mi, da nimam spretnosti, da bi bila tradicionalna mama, ki ostaja doma. Uspeva mi, ker so otroci precej odporni in mi pomagajo, nisem pa dobra v tem,"je dejala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Odkar se je leta 2016 razšla z Bradom Pittom še nista končala boja za skrbništvo nad njunimi otroki, ki so igralkina glavna skrb. Kljub še ne razčiščenimi stvarmi med nekdanjima zakoncema, si je 45-letna igralka novi dom našla le pet minut stran od Bradovega, saj si želi, da bi "otroci živeli blizu svojega očeta". "Zadnja leta so bila precej težka. Osredotočala sem se na zdravljenje družine. Stvari se počasi vračajo v normalno stanje – kot led, ki se topi, in kri, ki se vrača v moje telo,"je še dodala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med drugim je tudi povedala, da se veseli abrahama oziroma vstopa v petdeseta leta. "Veselim se petdesetih. Mislim, da bom takrat na vrhuncu. Čeprav, ko sem bila zadnjič na trampolinu, so se otroci ustrašili, da se bom poškodovala. Kaj ni to smešno?" Spomnimo, da je Joliejeve nekoč igrala v akcijskih filmih, zdaj pa je očitno že v teh letih, da jo otroci opozarjajo, naj bo previdna na trampolinu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica si je nov dom z otroki ustvarila v starem domovanju legendarnega ameriškega režiserja in producenta Cecila B. DeMilla, za katerega je odštela skoraj 25 milijonov ameriških dolarjev (približno 20,8 milijona evrov). "Najbolj mi je všeč, da tu ni sobe za zabavo, temveč veliko potk in krajev za sprehod in razmišljanje. Zelo sem srečna, da imamo to v tem času,"je navdušenje nad svojim domom opisala Joliejeva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke