Angelina Jolie: Otroci imajo zaradi Brada še vedno travme

Dva izmed najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev, nekoč tudi slavna zakonca Angelina Jolie in Brad Pitt, še nista zaključila svojih sodnih bitk. Igralka je razkrila nove podrobnosti dogodka na letalu leta 2016, ki naj bi bil še en od razlogov za ločitev zvezdnikov. Joliejeva trdi, da imajo otroci zaradi Bradovega nasilja, ki so ga bili takrat deležni, še vedno travme.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta bila leta znana kot eden najlepših in najtrdnejših hollywoodskih parov. Skupaj imata tudi šest otrok Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh, Vivienne in Knoxa. A ljubezenska pravljica in družinska idila se je po informacijah, ki so znane javnosti, končala leta 2016, ko je Angelina vložila zahtevek za ločitev. Kaplja čez rob škripajočemu razmerju je bil Bradov izbruh jeze, ki je privedel do nasilja nad družinskimi člani na letalu.

Angelina je razkrila, da imajo otroci zaradi Pittovega nasilja na letalu še vedno travme.

Leta kasneje je zvezdnica razkrila, da imajo tako ona kot tudi njeni otroci zaradi dogodka na letalu še vedno travme. V zvezi s tem je vložila tudi tožbo, v kateri razkriva, da se je Brad na letalu fizično znašal nad njo in otroki. "Pitt je enega od otrok dušil in ga udaril v obraz, Angelino pa je zagrabil za glavo in jo pritisnil ob steno. Obenem je kričal tudi nanjo, jo polil s pivom, otroke pa s pivom in z rdečim vinom," navajajo sodni dokumenti.

Zvezdnika z otroki, ko so bili še srečna družina

Jolijeva je razkrila tudi, da se je spor začel, ko jo je nekdanji mož obtožil, da je preveč spoštljiva do njunih otrok in začel kričati nanjo. Spor sta začela v kopalnici na letalu, a se ni zaključil niti, ko jo je igralka zapustila. Eden od otrok je svoji mami stopil v bran, kar je Pitta še bolj razjezilo, zato je fizično napadel še njega.

Čeprav se igralka zelo trudi, da bi svoje otroke zaščitila pred bolečino, ki jim ji jo je povzročil oče, so po besedah njenih odvetnikov travme še vedno prisotne. "Do danes se niso želeli vrniti v Chateau Miraval, ker jih spomni na dogodke iz letala," je zapisano v dokumentih. Pitt je sicer priznal, da je med incidentom kričal na svoje otroke, a je trdil, da nikoli ni postal fizičen. Zvezdniku je bilo maja 2021 dodeljeno skupno skrbništvo nad njunima mladoletnima otrokoma, a se je Joliejeva še naprej borila proti sodbi.

Dvorec Miraval, še eno jabolko spora med nekdanjima zakoncema Jolie - Pitt.