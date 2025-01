Angelina Jolie: Po smrti mame mi je bilo težko nadaljevati z igralstvom

Angelina Jolie je danes ena najbolj priljubljenih in prepoznavnih igralk, a že večkrat je javno povedala, da postati igralka v resnici ni bila njena želja. Kot je priznala, si je to želela predvsem njena mama, ki se je tudi preizkušala v tem poklicu, a se je pozneje zaradi družine in otrok odločila, da igro opusti. Prav zato, ker si ni povsem sama izbrala poklica, je bilo za zvezdnico po smrti mame izjemno težko nadaljevati z igralstvom.

"Ko je moja mama umrla, mi je bilo nekaj časa težko biti igralka," je priznala Angelina Jolie, ki danes velja za eno najbolj uspešnih in priljubljenih zvezdnic v tem svetu. Že večkrat je javno povedala, da si sama nikoli ni pretirano želela stopiti v igralske čevlje, a je bila to želja njene mame Marcheline Bertrand, ki ji je sledila.

Angelina Jolie je priznala, da se je po smrti mame težko vrnila k igralstvu. FOTO: Profimedia icon-expand

Prav zato ji je bilo po njeni smrti tako težko, saj je šele takrat spoznala, kako veliko je igra pravzaprav pomenila njej. Tudi njena mama se je namreč preizkušala kot igralka, a se je zelo mlada odločila kariero obesiti na klin in se posvetiti družini. "Ko je bila moja mama stara 25 let, je bila ločena z dvema otrokoma in odločila se je, da bo svoje življenje osredotočila samo na materinstvo. Ko je umrla, sem ugotovila, da je nekdo, ki živi tako predano svoji družini, najbolj plemenit," je dejala za revijo W.

V intervjuju je med drugim znova spregovorila tudi o tem, da se je sama za omenjeni poklic odločila na željo svoje mame. "Na začetku sem to storila, ker so bile to sanje moje mame," je povedala in nadaljevala: "Všeč ji je bilo biti mama, vendar si je zelo želela, da bi bila igralka, zato se ne spomnim, da bi se jaz sama odločila za igralko. Spomnim pa se, da je to mojo mamo osrečilo."

Zvezdnica z mamo Marcheline Bertrand (na levi) in igralko Jacqueline Bisset. FOTO: Profimedia icon-expand

49-letnica, ki ima še brata Jamesa Havena, ki se je prav tako odločil za igralstvo, je z zgodnjim vstopom v svet igre svoji mami pomagala plačevati račune, saj so po ločitvi od njenega očeta Jona Voighta potrebovali dodaten denar. "Bili smo ekipa," se je spominjala v intervjuju in dodala: "Vedno sem ji želela kupiti hišo in podobne stvari."