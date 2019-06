Angelina Jolie postala redaktorica pri reviji Time

Oskarjevka bo v svojih člankih pisala o različnih temah, vse od človekovih pravic do različnih družbenih konfliktov. Tematika ji je zelo blizu, ker je že večkrat sodelovala pri različnih humanitarnih delih, poleg tega je že 18 let ponosna ambasadorka organizacije, ki pomaga beguncem. Njeni članki bodo objavljeni mesečno na vseh platformah newyorškega tednika, njen prvi članek pa ima naslov "Angelia Jolie: Kaj dolgujemo beguncem", kjer piše o zabrisanih mejah med begunci in migranti. Ni naključje, da je bil prispevek objavljen ravno ob svetovnem dnevu beguncev.

Ameriška igralka in režiserka Angelina Jolie lahko svojemu življenjepisu doda še eno delovno izkušnjo, saj jo je glavni in izvršni urednik newyorške tedenske revije Time, Edward Felsenthal , povabil k sodelovanju. Angelina se je ekipi uredništva revije pridružila kot redaktorica. Z revijo je sodelovala že aprila, ko je napisala članek o položaju žensk pri zavzemanju za mir v Afganistanu.

Hollywoodska zvezdnica ima za sabo že 60 terenskih misij za pomoč beguncem, nazadnje pa se jih je udeležila v Kolumbiji, Peruju in Bangladešu. "Nekateri voditelji namerno z uporabo sovražne retorike enakovredno uporabljajo izraza begunec in migrant. To posledično vzbuja strah pred vsemi tujci," piše v svojem članku. "Vsakdo si zasluži dostojanstvo in pošteno obravnavanje, vendar moramo biti jasni glede razlikovanja. V skladu z mednarodnim pravom to ni možnost za pomoč beguncem, temveč naša obveznost."

Zaskrbljena je zaradi števila razseljenih oseb, ki se je v 18 letih povečalo s 40 na 70 milijonov. Zvezdnica se zavzema za učinkovit nadzor meje in pošteno ter humano politiko priseljevanja. "Iluzija je misliti, da se lahko katerakoli država umakne in si zatisne oči pred perečim problemom. Najti moramo rešitev in opustiti upanje, da bo problem izginil sam od sebe," poudarja na eni točki. "Osredotočiti se moramo na dolgoročni mir, ki temelji na pravičnosti, pravicah in odgovornosti, da beguncem omogočimo vrnitev domov," še doda.