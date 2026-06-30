Angelina Jolie potrdila, da od ločitve z Bradom Pittom ni bila v zvezi

Angelina Jolie se je ob promociji svojega novega filma, ki nosi naslov Couture, navezala tudi na svoje zasebno življenje in potrdila, da vse od ločitve od Brada Pitta ni bila več v zvezi ali se s kom romantično sestajala. V filmu zvezdnica nastopa v vlogi ameriške filmske ustvarjalke, ki v času, ko dela na pariškem tednu mode, dobi diagnozo raka na dojki.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se razšla pred desetletjem. FOTO: Profimedia

Njen lik, Maxine Walker, je romantično povezan s filmarjem Antonom, ki ga igra Louis Garrel, glavna junakinja pa ima tudi hčerko. Jolie je dejala, da je ob zgodbi spoznala, da se lahko človek še vedno zaljubi, čeprav se osredotoča na svoje otroke. "Če sem iskrena, nisem bila na zmenku že celo desetletje, odkar sem se ločila. To sem si razlagala tako, da sem osredotočena na vzgojo otrok, kar je bil bolj pomemben vidik mojega življenja," je povedala igralka in nadaljevala: "Kar nekaj časa je trajalo, da sem ugotovila, da je tudi moj lik lahko osredotočen na hčerko in jo ima najraje, hkrati pa živi kot ženska in sprejema ljubezen."

Jolie in Pitt sta se razšla septembra 2016, po dveh letih zakona, ločitev pa se je razvlekla na osem težkih let. Nekdanji par ima skupaj šest otrok, kot je povedala igralka, pa jo hčerke spodbujajo, da se posveti še kakšni drugi vlogi, ne le materinstvu. "Na nek način me spodbujajo, da postanem znova stara jaz. Na to me opominja moja zavzetost, da so močne, odprte, nežne ženske, polne vere in žara. Mislim, da si želijo, da nisem samo mati," je priznala.