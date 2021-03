Angelina Jolie prodala Churchillovo umetnino, darilo Brada Pitta

Angelina Jolie se je pred dnevi znebila darila, ki ji ga je podaril nekdanji soprog Brad Pitt . Slika, ki jo je ustvaril Winston Churchill , je bila na dražbi prodana za nekaj več kot 9,5 milijona evrov. Hollywoodski igralec je sliko kupil leta 2011 v New Orleansu od trgovca s starinami, zanjo pa je odštel skoraj 2,5 milijona evrov. Delo z naslovom Minaret mošeje Koutoubia je nastalo leta 1943, na dražbi avkcijske hiše Christie's pa je bilo prodano skrivnostnemu belgijskemu kupcu. Ta je kupil še dve Churchillovi deli, ki sta bili na voljo na dražbi.

Razlogi za prodajo slike, ki je bila pred dražbo ocenjena na 2,8 milijona evrov, niso znani. Predstavlja pa spomin na medijsko izpostavljen zakon med Joliejevo in Pittom, ki se je zaključil leta 2016, čeprav sodni spori še potekajo.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta postala lastnika umetnine leta 2011.

Umetnina je pred letom 2011, ko sta njena lastnika postala slavna zakonca, zamenjala že nekaj lastnikov. Churchill jo je najprej podaril nekdanjemu predsedniku Združenih držav Amerike Franklinu D. Rooseveltu, nato jo je po očetovi smrti prodal njegov sin. Preden je prešla v last Brada Pitta pa je naredila postanek pri zbiralcu umetnin v Nebraski ter pri filmskem producentu Normanu G. Hickamanu in po njegovi smrti celih 15 let počakala skrita v omari.