Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Angelina Jolie prvič po mastektomiji pokazala brazgotino

Pariz, 18. 12. 2025 08.00 pred 58 minutami 1 min branja 4

Avtor:
E.M.
Angelina Jolie

"Te brazgotine si delim s številnimi ženskami, ki jih imam rada," je reviji Time zaupala Angelina Jolie, ki je med fotografiranjem za naslovnico prvič po mastektomiji pokazala brazgotino. Oskarjevka se je za odstranitev dojk odločila pred več kot desetletjem, potem ko je test pokazal znatno povečanje tveganja za raka dojke in jajčnikov. "Odločitev ni bila lahka, vendar sem zelo vesela, da sem jo sprejela," je povedala mati šestih otrok.

Angelina Jolie je na naslovnici francoske različice revije Time prvič pokazala brazgotino, ki je posledica mastektomije. Za poseg odstranitve dojk se je hollywoodska zvezdnica preventivno odločila leta 2013, potem ko je njena mama izgubila bitko z rakom dojke in jajčnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Te brazgotine si delim s številnimi ženskami, ki jih imam rada," je povedala 50-letna oskarjevka. "Vedno me gane, ko vidim, da druge ženske delijo svoje. Želela sem se jim pridružiti," je dodala zvezdnica, ki se je pridružila kampanji ozaveščanja o zdravju dojk.

Jolie je bila pred leti pozitivna na testu za mutacijo v genu BRCA1, kar kaže na znatno povečanje tveganja za raka dojke in jajčnikov. "Odločitev za mastektomijo ni bila lahka," je takrat v eseju za New York Times zapisala. "Vendar sem zelo vesela, da sem jo sprejela. Moje možnosti za razvoj raka dojke so se zmanjšale z 87 odstotkov na manj kot 5 odstotkov. Svojim otrokom lahko povem, da se jim ni treba bati, da me bodo izgubili zaradi raka dojke."

Dve leti pozneje so ji odstranili tudi jajčnika in jajcevoda. "Ne pravim, da bi moral vsakdo tako početi, vendar je pomembno imeti izbiro," je še poudarila zvezdnica.

Angelina Jolie mastektomija brazgotina fotografija

Sin umorjenega režiserja Roba Reinerja prvič na sodišču

Gwyneth Paltrow z otrokoma na rdeči preprogi

SORODNI ČLANKI

Se je Knox Jolie-Pitt z novo frizuro poklonil slavni mami Angelini?

Nenapovedan obisk prinesel dramo: Angelina v Ukrajino vstopila peš

Angelina Jolie znova v Ukrajini: v neprebojnem jopiču obiskala otroško bolnišnico

Angelina Jolie na rdeči preprogi pokazala potetoviran hrbet

Abrahamovka Angelina Jolie: Od ločitve z Bradom Pittom do matriarhinje

Hči Brada in Angeline dokončno opustila očetov priimek

Brad Pitt o ločitvi od Angeline Jolie: Ni bila tako pomembna stvar

Hči Angeline Jolie s to pričesko videti kot mati v zloglasni filmski vlogi

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cogo
18. 12. 2025 08.59
kaj dosti ni videti
Odgovori
0 0
AugustLandmesser
18. 12. 2025 08.55
ni moj tip.. mi je pa hudo za vse te ženske, ki se morajo soočati s tem. ..potem je pored še močan psiho faktor da se ne počutijo več ženstvene, vredne ...itd ..zato je prav da se o tem govori in bo mogoče vsaj kakšni lažje...
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
18. 12. 2025 08.34
Tudi iz tako težke izkušnje naredi cirkus, da jo ni sram.
Odgovori
-1
3 4
belyugo
18. 12. 2025 08.50
Vas naj bo sram takega komentarja.
Odgovori
-2
1 3
AugustLandmesser
18. 12. 2025 08.52
ta ima razloge da govori o tem zaradi dejstev o članku in jih tudi prvič pokaže...diametralno nasprotno od tiste avstrijke melonije kaus s prakso iz milana in otoka epstein ki je zdrava kazala in prodala dušo in telo...Kako imenujemo takšne vedo v vsakem bordelu...
Odgovori
-2
1 3
bibaleze
Portal
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Ko darilo postane izkušnja
Ko darilo postane izkušnja
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
cekin
Portal
Dodatni zaslužek morda že imate doma
Tukaj vas čakajo nova delovna mesta
Tukaj vas čakajo nova delovna mesta
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Slovenska podjetja mislijo, da so varna – dokler ni prepozno
Slovenska podjetja mislijo, da so varna – dokler ni prepozno
moskisvet
Portal
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420