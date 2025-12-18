Angelina Jolie prvič po mastektomiji pokazala brazgotino

Angelina Jolie je na naslovnici francoske različice revije Time prvič pokazala brazgotino, ki je posledica mastektomije. Za poseg odstranitve dojk se je hollywoodska zvezdnica preventivno odločila leta 2013, potem ko je njena mama izgubila bitko z rakom dojke in jajčnikov.

"Te brazgotine si delim s številnimi ženskami, ki jih imam rada," je povedala 50-letna oskarjevka. "Vedno me gane, ko vidim, da druge ženske delijo svoje. Želela sem se jim pridružiti," je dodala zvezdnica, ki se je pridružila kampanji ozaveščanja o zdravju dojk.

Jolie je bila pred leti pozitivna na testu za mutacijo v genu BRCA1, kar kaže na znatno povečanje tveganja za raka dojke in jajčnikov. "Odločitev za mastektomijo ni bila lahka," je takrat v eseju za New York Times zapisala. "Vendar sem zelo vesela, da sem jo sprejela. Moje možnosti za razvoj raka dojke so se zmanjšale z 87 odstotkov na manj kot 5 odstotkov. Svojim otrokom lahko povem, da se jim ni treba bati, da me bodo izgubili zaradi raka dojke."

Dve leti pozneje so ji odstranili tudi jajčnika in jajcevoda. "Ne pravim, da bi moral vsakdo tako početi, vendar je pomembno imeti izbiro," je še poudarila zvezdnica.