Angelina Jolie namignila, da vstop v politiko ni izključen

Angelina Jolie, ki si je v Hollywoodu ustvarila veliko ime, je že več let aktivna tudi v raznih dobrodelnih organizacijah, poleg tega je postala tudi posebna odposlanka Visokega komisariata ZN-a za begunce. V nedavnem intervjuju za BBC pa je dejala, da ne izključuje ideje, da bi šla tudi v politiko.

"Če bi me o tem vprašali pred 20 leti, bi se smejala ... Vedno pravim, da bom šla tja, kjer me pač potrebujejo ter nisem prepričana, da sem iz pravega testa za v politiko ... hkrati pa sem se šalila tudi glede tega, ali imam v omari še kakšnega okostnjaka." Zraven je dodala tudi, da je njen položaj edinstven: "Hkrati lahko sodelujem z vladami kot tudi z vojsko, zato sem na edinstvenem položaju, zaradi katerega lahko naredim veliko stvari." Toda poudarila, da zdaj še ni čas za to ...

Z novinarjem pa sta poklepetala tudi o njenih otrocih in družbenih omrežjih in priznala, da ima z nadziranjem otrok pri uporabi tega težave, kajti ne more nadzirati vsega, čemur so izpostavljeni. Zvezdnica pa bo z BBC-jem sodelovala tudi kot odgovorna urednica pri njihovem programu novica za otroke: "Kot mamica sem zelo vesela, da bom lahko z otroki gledala vsebine, s katerim bodo dobili resničen vpogled v svet."