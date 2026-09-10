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Angelina Jolie razkrila, kaj ji je bilo pri vzgoji otrok najpomembnejše

Los Angeles, 10. 09. 2026 12.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Angelina Jolie razkrila, kaj ji je bilo pri vzgoji otrok najpomembnejše

Angelina Jolie le redko tako odkrito govori o svoji vlogi mame. 51-letna igralka, ki ima z nekdanjim možem Bradom Pittom šest otrok, pa je tokrat razkrila, na kaj je bila pri njihovi vzgoji še posebej pozorna in zakaj je danes ponosna, da je vsak izmed njih ubral svojo pot. Ker so zdaj vsi že polnoletni, pa se tudi sama pripravlja na nekoliko drugačno življenjsko obdobje.

Angelina Jolie je v novem intervjuju za francosko modno revijo L'Officiel spregovorila o vzgoji svojih šestih otrok – 24-letnega Maddoxa, 22-letnega Paxa, 21-letne Zahare, 20-letne Shiloh ter 18-letnih dvojčkov Knoxa in Vivienne. Kot je povedala, je ponosna predvsem na to, da so vsi zrasli v samostojne posameznike. "Ena najpomembnejših stvari je po mojem mnenju preprosto ta, da jim ne stojiš na poti," je dejala igralka in poudarila, da je kot mama želela predvsem podpirati njihove lastne odločitve. "Kot starš poskušaš narediti veliko stvari, hkrati pa se trudiš, da ne oviraš človeka, ki ima svoje življenje, ločeno od tvojega, in v sebi toliko potenciala. Želiš se prepričati, da ga podpiraš," je še dodala.

Angelina Jolie razkrila, kaj ji je bilo pri vzgoji otrok najpomembnejše
Angelina Jolie razkrila, kaj ji je bilo pri vzgoji otrok najpomembnejše
FOTO: Profimedia

Zdaj, ko so vsi njeni otroci že odrasli, se Joliejeva veseli tudi obdobja, ko bo lahko več časa znova namenila svojim interesom. Pri tem naj bi imela popolno podporo svojih otrok. "Zelo si želim več povezovanja z ljudmi in skupnostmi. Nisem človek, ki bi hodil na počitnice ali po nakupih in podobno," je pojasnila. Želi si tudi znova sesti na motor in se vrniti k letenju. Pri tem jo spodbujajo prav njeni otroci. "Imeli so mamo takrat, ko so jo potrebovali. Zdaj pa bi radi, da jih pokličem iz Tunizije in jim povem, da sem pravkar pristala z letalom ter se odpravljam na srečanje z lokalnimi umetniki," je šaljivo povedala.

Brad Pitt in Angelina Jolie s svojimi otroci.
Brad Pitt in Angelina Jolie s svojimi otroci.
FOTO: Profimedia

Igralka je razkrila še, da si želi nekaj časa živeti nomadsko in zunaj Združenih držav Amerike. Ponovno se namerava bolj posvetiti delu svoje fundacije v Kambodži in terenskemu delu, zato si v prihodnosti niti ne predstavlja, da bi imela en sam stalni dom.

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Zvezdnica ima vseh šest otrok z nekdanjim možem Bradom Pittom, s katerim sta se razšla leta 2016. Njuni družinski odnosi so v zadnjih letih pogosto polnili naslovnice, več otrok pa se je od slavnega očeta oddaljilo. O napetih družinskih odnosih mati šestih otrok večinoma ne govori javno.

Angelina Jolie vzgoja družina otroci Brad Pitt

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