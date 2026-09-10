Angelina Jolie je v novem intervjuju za francosko modno revijo L'Officiel spregovorila o vzgoji svojih šestih otrok – 24-letnega Maddoxa, 22-letnega Paxa, 21-letne Zahare, 20-letne Shiloh ter 18-letnih dvojčkov Knoxa in Vivienne. Kot je povedala, je ponosna predvsem na to, da so vsi zrasli v samostojne posameznike. "Ena najpomembnejših stvari je po mojem mnenju preprosto ta, da jim ne stojiš na poti," je dejala igralka in poudarila, da je kot mama želela predvsem podpirati njihove lastne odločitve. "Kot starš poskušaš narediti veliko stvari, hkrati pa se trudiš, da ne oviraš človeka, ki ima svoje življenje, ločeno od tvojega, in v sebi toliko potenciala. Želiš se prepričati, da ga podpiraš," je še dodala.

Angelina Jolie razkrila, kaj ji je bilo pri vzgoji otrok najpomembnejše FOTO: Profimedia

Zdaj, ko so vsi njeni otroci že odrasli, se Joliejeva veseli tudi obdobja, ko bo lahko več časa znova namenila svojim interesom. Pri tem naj bi imela popolno podporo svojih otrok. "Zelo si želim več povezovanja z ljudmi in skupnostmi. Nisem človek, ki bi hodil na počitnice ali po nakupih in podobno," je pojasnila. Želi si tudi znova sesti na motor in se vrniti k letenju. Pri tem jo spodbujajo prav njeni otroci. "Imeli so mamo takrat, ko so jo potrebovali. Zdaj pa bi radi, da jih pokličem iz Tunizije in jim povem, da sem pravkar pristala z letalom ter se odpravljam na srečanje z lokalnimi umetniki," je šaljivo povedala.

Brad Pitt in Angelina Jolie s svojimi otroci. FOTO: Profimedia

Igralka je razkrila še, da si želi nekaj časa živeti nomadsko in zunaj Združenih držav Amerike. Ponovno se namerava bolj posvetiti delu svoje fundacije v Kambodži in terenskemu delu, zato si v prihodnosti niti ne predstavlja, da bi imela en sam stalni dom.