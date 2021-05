Angelina Jolie se je pošalila na račun svoje samskosti

Ameriška igralka in režiserka Angelina Jolie te dni promovira svojo novo srhljivko Those Who Wish Me Dead, ki bo izšla konec tedna. V intervjuju je med drugim dokazala, da ima smisel za humor in da se zna tudi pošaliti na svoj račun, ko beseda nanese na njeno ljubezensko življenje.

icon-expand Angelina Jolie je priznala, da je že dlje časa samska. FOTO: AP Angelina Jolie je v videu intervjuju za E!News med drugim spregovorila o vzgoji svojih šest otrok. "Imam šest zelo sposobnih otrok," je dejala z oskarjem nagrajena 45-letna igralka."Seveda se zbudiš in preprosto začutiš: 'Moram se prepričati, da so v redu. Prepričati se moram, da so duševno v redu,' ampak iskreno mislim, da se je pred nekaj leti spremenilo in zdaj oni razmišljajo: 'Moram poskrbeti, da je mama v redu (nasmeh)." V nadaljevanju je še povedala: ''Odlična ekipa smo, tako da sem zelo, zelo srečna,'' je dodala.''Vedno sem tista, ki jo skrbi, vendar me ne skrbi zanje. So dobri ljudje." Pogovor je nato nanesel tudi na zmenke. Novinarja je zanimalo, ali ima Angie kakšen seznam, na katerem so zbrana imena moških, s katerimi nikoli ne bi šla na zmenek. ''Verjetno imam zelo dolg seznam teh, s katerimi ne bi šla na zmenek. Zdaj sem namreč sama že precej dolgo časa,"se je pošalila na svoj račun. icon-expand Angelina Jolie z otroki FOTO: Profimedia Hollywoodska zvezdnica Angelina je pred kratkim spregovorila, kako je biti mati samohranilka in kako je njena ločitev od Brada Pitta, s katerim sta bila v zakonu štiri leta, vplivala na njeno izbiro vlog ter posledično na kariero. PREBERI ŠE Angelina Jolie: ločitev od Brada Pitta je vplivala na njeno kariero "Obožujem režijo, ampak zaradi situacije v družini sem bila za režijo za nekaj let prikrajšana. Morala sem opravljati krajša dela in biti več doma, zato sem se vrnila k nekaterim igralskim vlogam. To je vsa resnica." Z Bradom si delita skrbništvo nad petimi od šestih otrok, Paxom, Zaharo, Shiloh in dvojčkomaVivienne in Knoxom, medtem ko ima njun najstarejši sin Maddox že 18 let. icon-expand