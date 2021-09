Angelina Jolie se je z Bradom Pittom prepirala tudi zaradi Harveyja Weinsteina

46-letna zvezdnica se je spomnila tudi snemanja filma Hekerji , v katerem je zaigral tudi njen nekdanji mož, Jonny Lee Miller . Dekleta, ki so sodelovala pri filmu, je Joliejeva z Millerjevo pomočjo posvarila o Weinsteinu: "Izogibala sem se ga, a sem posvarila ljudi o njem. Spomnim se, da sem rekla Jonnyju, svojemu prvemu možu, da je tudi on pomagal razširiti govorice o Harveyju, naj ne pustijo deklet samih z njim."

"Povabili so me k sodelovanju v filmu Letalec, vendar sem zaradi njega odklonila. Nisem si želela, da me kakor koli povezujejo z njim ali da bi ponovno sodelovala z njim. Zelo težko mi je bilo, ko se je Brad odločil za to. Zaradi tega sva se prepirala in prizadelo me je," je dejala.

O tem, da je Harvey pristopil do nje na neprimeren način, je zvezdnica prvič javno spregovorila za New York Times leta 2017. Dejala je, da se je to zgodilo v hotelski sobi, a ga je zavrnila. "V mladosti sem imela slabo izkušnjo s Harveyjem Weinsteinom. Po tem sem zavrnila vsakršno sodelovanje z njim in tudi druge posvarila o njegovem odnosu. Takšno obnašanje do žensk v kateri koli skupnosti je nesprejemljivo," je takrat povedala.