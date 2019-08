Angelina Jolie se poslavlja od sina: Težko zadržujem solze

Čeprav je Angelina Jolie slavna igralka, je v prvi vrsti še vedno mati. Njen najstarejši sin je odšel na študij in slavna mamica ga je pospremila na univerzo. Seveda so njun prihod posnele kamere in igralka je priznala, da slovo ni lahko.

Maddox, najstarejši sin zvezdnice Angeline Jolie, ki je ravnokar dopolnil 18 let, se pospešeno pripravlja na študij. Tako je skupaj s slavno mamico odpotoval v Južno Korejo, kjer bo študiral biokemijo. Mladenič se je namreč odločil, da ga študij v ZDA ne zanima, poleg tega bo tako bližje svoji domovini Kambodži. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tako sta se danes oba sprehodila po hodnikih univerze in ujele so ju tudi kamere. Zvezdnica je dejala, da je v Seulu samo za kratek čas – domov odhaja že isti dan, kar pa zanjo nikakor ni lahko, saj se bo morala za nekaj časa posloviti od sina: "Težko zadržujem solze," je iskreno priznala ter dodala, da je zelo zadovoljna z izbiro fakultete. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Sprejeli so ga na kar nekaj univerz, ampak Maddox je izbral univerzo v Seulu," je pred časom novinarjem zaupal prijatelj slavne družine ter dodal, da se je Maddox učil tudi korejščine, tako bi bil prehod v drugo državo zanj lažji. Za izbrano univerzo mnogi menijo, da je ena od najboljših in najbolj prestižnih zasebnih šol v državi.