Angelina še vedno zameri Bradu, ker jim je življenje obrnil na glavo

Od razhoda Angeline Jolie in Brada Pitta je minilo že več kot tri leta, vendar naj igralka še vedno ne bi želela biti prijateljica z nekdanjim možem. Oskarjevka naj bi do Brada še vedno gojila negativna čustva, ker je, po besedah njenih bližnjih, njej in njunim šestim otrokom življenje obrnil na glavo. "Angelina še vedno zameri Bradu," je za Us Weekly povedal vir blizu igralke. "Želi, da prevzame odgovornost za svoja dejanja, saj meni, da je njeno življenje in življenja njunih otrok obrnil na glavo," je pojasnil.

Za revijo so njeni bližnji še dejali, da se Angelina nikoli ni želela poročiti s 55-letnim Oklahomčanom in se je zdaj odločila, da nikoli več ne bo stopila v zakonski stan. Povedli so, da je Brad leta 2014 na Joliejevo zelo pritiskal s poroko in sta se zato tudi poročila. "Čutila je, da jo je Brad v poroko prisilil," je oktobra povedal vir za Us Weekly. "Zdaj pa se nikoli noče več poročiti,"je zaključil.