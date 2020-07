Angelina Jolie si želi, da bi ženske spoznale svojo vrednost.

Oskarjeva nagrajenka Angelina Jolie se je pridružila pogovoru Nacionalnega demokratičnega inštituta iz Washingtona, kjer je z Madeleine Albright spregovorila o nekaterih še vedno kočljivih družbenih vprašanjih. Na vprašanje novinarke Mike Brzezinski , kaj se jima zdi najbolj pomemben rezultat opolnomočenja žensk po svetu, je prva odgovorila Albrightova: "Veliko jih je. Recimo, ženske v politiki na določeni funkciji, ki so sposobne sprožiti spremembo. Pomembno je, da je enakovredna zastopanost spolov v mehanizmih odločanja. Ženske se tako vse bolj vključujejo v javne razprave in pri tem dosegajo veliko podporo."

"Ženske toliko prispevajo in dajejo že po svoji naravi, gradijo skupnost, so močne in inteligentne, zato ne vem, kaj nas sploh drži nazaj," se je med pogovorom spraševala ameriška igralka Angelina, "Ko govorimo o vrednosti človeka, moramo res stati za svojimi besedami. Ženske se morajo začeti zavedati te vrednosti in se samozavestno postaviti po robu drugim ljudem."

Dodala je še, da je verjetno težava v splošnem odnosu do žensk. "Ali gre za posilstvo ali za nasilje v družini oziroma karkoli podobnega. Ženske vedno ponavljajo isti stavek: Prosim, ne bodite nasilni, ne poškodujte me," to pa se zdi igralki največja težava, ker je že po naravi ženska šibkejša od moškega. Sogovornici sta se strinjali, novinarka pa je še dodala, da se ženske vedno zahvaljujejo za številne stvari, ki so si jih prislužile same in ne verjamejo v svoje zmožnosti.