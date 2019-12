Angelina Jolie skupaj z otroki obiskala Etiopijo

Zvezdnica Angelina Jolie se je skupaj s svojimi otroki, 14-letno Zaharo , 13-letno Shiloh in 11-letnima dvojčkoma Knox in Vivienne, odpravila na potovanje v Etiopijo, kjer bodo tudi pričakali novo leto. Igralki je omenjena afriška država še posebej pri srcu, saj se je v Etiopiji rodila Zahara, ki bo 8. januarja dopolnila 15 let.

Družinski člani so imeli veliko čast, saj so spoznali prvo predsednico Etiopije Sahle-Work Zewde. Med drugim je med druženjem tekla beseda o izobraževanju, etiopski kulturi in zgodovini. 44-letna igralka in aktivistka že več kot desetletje financira program Zahara, ki ga je poimenovala po svojih hčerki. Leta 2009 je sodelovala s Svetovno zdravstveno organizacijo in etiopskim ministrstvom za zdravje, saj si je prizadevala za rešitev številnih zdravstvenih težav, predvsem na področju dostopa do zdravil.

Po maminih stopinjah gre tudi Zahara, ki je pred nekaj meseci predstavila svojo prvo kolekcijo nakita. Pri oblikovanju ji je svetoval draguljar Robert Procop. Po poročanju The New York Times je prihodek prodanega nakita romal v losangeleško zavetišče Ruth Shelters, ki nudi začasno zatočišče zlorabljenim ženskam in otrokom.