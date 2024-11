Angelina Jolie v joku zapustila prvo učno uro petja za film Maria

Angelini Jolie so učne ure petja dele bolje kot čas pri terapevtu. Zvezdnica je v novem filmu namreč zaigrala znano operno pevko Mario Callas, zaradi česar je morala obiskovati pevske vaje. Igralka je priznala, da se je na prvem treningu zjokala in zapustila vajo. Dlje časa se je soočala z nizko samopodobo, saj naj bi jo eden od njenih bivših večkrat žalil zaradi barve glasu.

Angelina Jolie se je med snemanjem filma Maria soočala s številnimi izzivi. Med drugim je morala izpiliti svoje petje. V intervjuju za Good Morning America z Michaelom Strahanom je 49-letnica razpravljala o svoji preobrazbi v Mario Callas, pokojno ameriško operno pevko, priljubljeno ravno zaradi svojega ikoničnega vokala.

V intervjuju je igralka podrobneje opisala učne ure petja, ki so bile zanjo tudi terapevtskega pomena. "Ne zavedamo se dovolj, da različne stvari, ki se nam zgodijo v življenju, zadržujemo v svojem telesu. Občutke samo nekam zaklenemo, da lahko lažje nadaljujemo. In če si želite resnično peti, dobro peti, je vse to treba odkleniti, privleči na plan," je dejala in dodala: "Torej, na prvi učni uri sem samo globoko vdihnila in padla v jok. Nato sem odšla!" V filmu Maria, ki ga je režiral Pablo Larraín, je njen glas pomešan z resničnimi posnetki petja operne pevke. Igralka je pred tem že razkrila, da je vokalne treninge obiskovala približno sedem mesecev, preden je bila pripravljena na nastop.

Oktobra je za Variety povedala, da so se ure petja izkazale za najboljšo terapijo, kar jih kdaj imela."Iskreno povedano, mislim, da bi veliko ljudem rekla, preden poskusite s terapijo in tam preživite preveč časa, pojdite na tečaj petja." "Zelo mi je pomagalo," je pojasnila mama šestih otrok. "Nekaj prvinskega je v iskanju lastnega glasu v lastnem telesu. Vzbudi določena čustva, s katerimi se morda niste želeli soočiti, in ne obstaja način, da bi lahko peli na ves glas in s svojimi čustvi, ne da bi se soočili s svojimi občutki in omejitvami," je dejala.

