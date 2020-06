Angelina Jolie v novem intervjuju pojasnila, zakaj se je ločila od Brada Pitta

Zvezdnica je zelo navezana na Kambodžo, saj je bila to tudi država, zaradi katere se je začela zavedati problematike beguncev. Konec koncev ima zanjo ta dežela posebno mesto v srcu, saj ji je pomagala k uresničitvi želje, da postane mama. "Leta 2001 sem obiskala šolski program v Samloutu, kjer sem z majhnimi otroki sestavljala kocke, in kar naenkrat mi je postalo jasno in sem pomislila: " Moj sin je tukaj. Nekaj mesecev pozneje sem v sirotišnici spoznala Mada. Ne znam razložiti in ne verjamem v sporočila ali vraževerje. Ampak bilo je preprosto resnično in jasno ."

V intervjuju se je dotaknila tudi posvojitve in otrok, ki jih ima z nekdanjim možem Bradom Pittom. Medtem ko so 18-letni Maddox, 16-letni Pax in 15-letnaZahara posvojeni, so 12-letna Shiloh ter 11-letna dvojčkaVivienne inKnox njuni biološki otroci. "Ne glede na to, kako si ustvariš družino, oba načina sta lepa. Pomembno je, da se o vsem odkrito pogovarjamo in delimo. Posvojitev in sirotišnica sta pozitivni besedi v našem domu. S posvojenimi otroki ne morem govoriti o nosečnosti, jim pa pripovedujem s podrobnostmi in ljubeznijo, kako sem jih našla in kako sem se počutila, ko sem jim prvič pogledala v oči." In nadaljuje: "Vsi posvojeni otroci prihajajo s čudovito skrivnostnostjo sveta, ki se srečuje z vašim svetom. Ko so iz druge rase in tujih dežel, to je darilo, tako polno je. Za njih je pomembno, da nikoli ne izgubijo stika s tem, od kod prihajajo. Imajo korenine, ki jih ti nimaš. Častite jih. Učite se od njih. To je najbolj neverjetno potovanje, ki ga lahko deliš. Oni ne vstopajo v vaš svet, vi vstopate v svet drug drugega."

Beseda je nanesla tudi na ločitev, za katero je povedala: "Ločila sem za dobrobit svoje družine. To je bila prava odločitev. Še vedno sem osredotočena na to, da si bodo opomogli. Nekateri so mojo tišino izkoristili in otroci v medijih vidijo laži o sebi, ves čas jih opominjam, da sami poznajo resnico in vedo, kdo so. V resnici gre za šest zelo pogumnih in močnih mladih oseb."

Spomnimo, da so med Angelino in Bradom iskrice ljubezni poskočile med snemanjem filma Gospod in gospa Smith (Mr. and Mrs. Smith ) leta 2005. S poroko sta več let odlašala, do oltarja pa sta se sprehodila leta 2014. Zakonsko življenje jima ni bilo pisano na kožo, saj sta se po dveh letih razšla.