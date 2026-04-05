Angelina Jolie v videu k-pop pevke? Ne, to je njena hči Shiloh

Pevka Dayoung je v petek objavila napovednik videospota za svojo novo pesem What's a girl to do. Nič takega, le vesela novica za njene oboževalce. Ki pa so ob ogledu videa za hip ostali odprtih ust. V njem je namreč moč zaslediti Angelino Jolie. Pa je to res ona?

Pozornim očem oboževalcev seveda ni ušlo, da je dekle v spotu nekoliko premlado za 50 let, kolikor jih trenutno, pa čeprav jih neverjetno dobro skriva, šteje priljubljena igralka. To se sicer da urediti z umetno inteligenco. A v resnici ni potrebno, saj ima Angelina svojo dvojnico v podobi svoje hčerke Shiloh.

Mama in hči podobnost je neverjetna FOTO: Youtube

V spotu tako nastopa lepa 19-letnica, ki je praktično kopija svoje mame. Oboževalci mladenke, ki si je nedavno spremenila ime v Shi Jolie in se s tem odpovedala tudi očetovemu priimku Pitt, so preprosto navdušeni. "Dobesedno je videti kot njena mama" in "Noro. Očitno njeni otroci stopajo po njenih stopinjah" so se vrstili navdušeni komentarji na spletu.

Angelina in Shiloh leta 2021 na eni od premier. FOTO: Profimedia

Da jabolko ne pade daleč od drevesa in da rek, kakršna mama, takšna hči, še kako drži, zvezdnici dokazujeta že več let. Lani aprila so Shiloh ujeli s pričesko, ki je močno spominjala na ikonični videz njene mame kot Lare Croft v filmu Tomb Raider in že takrat so številni opazili, da so lepotni geni močno preskočili iz mame na hčerko.