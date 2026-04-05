Tuja scena

Angelina Jolie v videu k-pop pevke? Ne, to je njena hči Shiloh

Los Angeles, 05. 04. 2026 10.27 pred 23 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
K.A.
shiloh jolie

Oboževalci k-pop pevke Dayoung so ob napovedniku za video njene nove pesmi za hip okameneli. Se ji je v videospotu za pesem What's a girl to do pridružila Angelina Jolie? Morda le malo pomlajena, a to se da narediti z umetno inteligenco. A v resnici ni imela tehnologija tu nič zraven, v spotu namreč nastopa Angelinina hči Shiloh, ki je kopija svoje slavne mame.

Pevka Dayoung je v petek objavila napovednik videospota za svojo novo pesem What's a girl to do. Nič takega, le vesela novica za njene oboževalce. Ki pa so ob ogledu videa za hip ostali odprtih ust. V njem je namreč moč zaslediti Angelino Jolie. Pa je to res ona?

Pozornim očem oboževalcev seveda ni ušlo, da je dekle v spotu nekoliko premlado za 50 let, kolikor jih trenutno, pa čeprav jih neverjetno dobro skriva, šteje priljubljena igralka. To se sicer da urediti z umetno inteligenco. A v resnici ni potrebno, saj ima Angelina svojo dvojnico v podobi svoje hčerke Shiloh.

Mama in hči podobnost je neverjetna
FOTO: Youtube

V spotu tako nastopa lepa 19-letnica, ki je praktično kopija svoje mame. Oboževalci mladenke, ki si je nedavno spremenila ime v Shi Jolie in se s tem odpovedala tudi očetovemu priimku Pitt, so preprosto navdušeni. "Dobesedno je videti kot njena mama" in "Noro. Očitno njeni otroci stopajo po njenih stopinjah" so se vrstili navdušeni komentarji na spletu.

Angelina in Shiloh leta 2021 na eni od premier.
FOTO: Profimedia

Da jabolko ne pade daleč od drevesa in da rek, kakršna mama, takšna hči, še kako drži, zvezdnici dokazujeta že več let. Lani aprila so Shiloh ujeli s pričesko, ki je močno spominjala na ikonični videz njene mame kot Lare Croft v filmu Tomb Raider in že takrat so številni opazili, da so lepotni geni močno preskočili iz mame na hčerko.

Preberi še Hči Brada in Angeline dokončno opustila očetov priimek

Hčerka Brada in Angeline se kljub dejstvu, da sta njena starša dva najbolj prepoznavna obraza Hollywooda, trudi dokazati, da je sposobna uspeti zaradi svojega talenta. Trenutno se ukvarja s plesom in deluje kot koreografinja ter pogumno stopa v svet zabavne industrije. Čeprav je, bolj iz osebnih zamer do očeta, obdržala priimek svoje mame in očetovega izbrisala, se trudi, da je ne bi povezovali z družino in si prizadeva za individualnost in ustvarjanje edinstvene kariere.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Shiloh Jolie Angelina Jolie K-Pop video glasbeni debi slavna hči plesalka Dayoung
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1921539
05. 04. 2026 13.49
pa....ne ravno.Spodnji del obraza z ustnicami morda.Zgiraj je Brad
3320.
05. 04. 2026 13.13
Kupljen otrok
Slovenec963
05. 04. 2026 13.08
Lepotička...
4krogci
05. 04. 2026 13.03
Kopija..ampak cist drgacna!
Prelepa Soča
05. 04. 2026 12.29
Priimek očeta je odstranila, dvomim pa, če se bo tako obnašala tudi do njegovih miljonov, ko bo čas za to....da sem jaz Brad, se odrečem vsem otrokom in jih razdedinim.
Amor Fati
05. 04. 2026 11.53
Nepotizem.
komandos
05. 04. 2026 11.37
Res sta si zelo podobni skoraj tako kot Jovanka in Tito
3320.
05. 04. 2026 15.27
Ne moreta si bit podobne če genetika ni na Angelinina ne Bradova.
bb5a
05. 04. 2026 11.20
Ni kje podobni sta si kot jajce drevesu...
