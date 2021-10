Angelina Jolie znova opažena na večerji z nekdanjim možem

Angelina Jolie je zelo skrivnostna glede svojega zasebnega življenja, še posebej pazljiva pa je pri razkrivanju ljubezenskih razmerij. V preteklih mesecih je z večerjami s pevcem The Weekndom in nekdanjim možem Jonnyjem Leejem Millerjem vzbudila pozornost javnosti in sprožila govorice, da je znova zaljubljena. Vprašanje je le, v koga.

46-letna Angelina Jolie je bila znova opažena v družbi nekdanjega moža Jonnyja Leeja Millerja, s katerim sta se družila že med njenim poletnim obiskom New Yorka. Medtem ko je zvezdnica pred dnevi večerjala tudi z 31-letnim The Weekndom, s katerim naj bi se romantično sestajala, pa večerja z 48-letnim igralcem kaže, da imajo morda prav tisti, ki trdijo, da se Joliejeva s pevcem sestaja kot mentorica ob njegovem vstopu v svet igralstva. Nekdanja zakonca Jolie-Miller sta se srečala na večerji v restavraciji na Beverly Hillsu, fotografi pa so ju ujeli, ko sta jo skupaj zapuščala v avtomobilu. Miller je sedel za volan, na sopotnikovem sedežu pa se mu je pridružila nekdanja žena. Zvezdnika sta se družila tudi poleti, ko je Angelina junija obiskala New York, kjer je nekdanjega moža obiskala v njegovem stanovanju. Na drugem obisku pri zvezdniku serije Osnove Sherlocka Holmesa pa se ji je pridružil tudi 17-letni sin Pax. Nek vir je pred meseci dejal, da je Angelina Jonnyja obiskala le zato, ker naj bi Paxu pomagal pri selitvi v New York, a očitno sta nekdanja zvezdnika še vedno v dobrih odnosih. Miller in Joliejeva sta se spoznala leta 1995 med snemanjem filma Hekerji, poročila pa sta se leto pozneje. Uradno sta se ločila leta 1999, vzrok za razhod pa naj bi bila njuna prenatrpana urnika. PREBERI ŠE Angelina Jolie obiskala svojega nekdanjega moža: novo upanje za ljubezen? Angelina je bila po njuni ločitvi razočarana, da njun zakon ni uspel. Po poročanju tabloida The Mirror je v enem izmed intervjujev dejala: "Z Jonnyjem se nisva nikoli prepirala ali prizadela drug drugega. Res sem si želela biti njegova žena in se mu zavezati."