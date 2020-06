Angelina ob 45. rojstnem dnevu darovala denar organizaciji, ki se bori proti rasizmu

Igralka Angelina Jolie je želela pomagati. V znamenju protestov, ki se vrstijo po ulicah Združenih držav Amerike, je organizaciji NAACP Legal Defense Fund , ki se bori za pravice temnopoltih, darovala 170 tisoč evrov. Sredstva je darovala dan pred svojim 45. rojstnim dnem, ki ga je preživela s svojimi šestimi otroki: 18-letnim Maddoxom , 16-letnim Paxom , 15-letno Zaharo , 14-letno Shiloh in 11-letnima dvojčkoma Knowom in Vivienne .

"Pravice ne pripadajo eni skupini ljudi, da bi jih potem lahko dodelili drugi skupini. Diskriminacija in nekaznovanost ne smeta biti tolerirani ali na kakršenkoli način utemeljeni. Upam, da lahko Američani stopimo skupaj in naslovimo globoke strukturne napake v naši kulturi," je Joliejeva zapisala v uradni izjavi: "V boju za enakopravnost vseh ljudi stojim z NAACP Legal Defense Fun."

Zvezdnica je sicer, odkar je pandemija ustavila svet, kot smo ga vajeni, denar darovala različnim organizacijam in ljudi osveščala o pomembnosti razumevanja covida-19. Najbolj jo skrbijo duševno zdravje otrok, njihova izobrazba in prehrana. Spregovorila je tudi o pomembnosti zaščite otrok, ki so doma v samoizolaciji z nasilnimi starši, ki jih nadlegujejo in se nad njimi izživljajo.