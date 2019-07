Angelina popustila: Brad bo z otroki preživel poletje

Angelina in Brad imata sicer skupaj šest otrok: 17-letnega sina Maddoxa , 15-letnega Paxa , 14-letno Zaharo , 13-letnega sina Shiloha in 10-letna dvojčka Vivienne in Knoxa . Tokratni dogovor je prvi korak od njunega razhoda leta 2016.

Vir blizu nekdanjima zakoncema je za revijo The Sun povedal: "To je tako ogromen korak za Angelino in Brada, hkrati pa tudi za njune otroke, ki so z očetom preživljali zelo malo časa."Srečo nad Angelininim predlogom je pokazal tudi Brad, saj ga prijatelji že dolgo niso videli tako srečnega, kot je bil zadnje dni: "Za Brada je to resnično srečen trenutek, ker bo lahko poletje preživel z otroki." Otroci pa ne bodo uživali poletja samo z očetom, ampak tudi z dedkom in babico, ki ju je Brad povabil na svoje posestvo v Los Angelesu.

Angelina in Brad sta se spoznala med snemanjem filma Gospod in gospa Smith leta 2005, poročila pa sta se skoraj deset let pozneje, leta 2014 v Franciji. Že čez dve leti je v javnosti odjeknila vest, da se želi Angelina ločiti. Njun razhod se vleče že kar nekaj časa, nad tem pa Brad nikakor ni zadovoljen. Igralec je nedavno prosil svojega odvetnika, da celoten postopek pospeši – če se Angelina ne bo strinjala in še vedno odlašala s podpisom ločitvenih papirjev, pa naj ji postavi visoko denarno kazen. Njena odločitev glede otrok za letošnje poletje bi tako lahko bila tudi posledica ultimata, ki ji ga je postavil nekdanji mož.