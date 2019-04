Angelina uradno 'zavrgla' Bradov priimek

Eden od zlatih zvezdniških parov, Angelina Jolie in Brad Pitt, je septembra 2016 začel ločitveni postopek. Zvezdnica je namreč vložila zahtevek za ločitev in kot razlog navedla nepremostljive razlike. Nato sta se večkrat srečala na sodišču, med njima je bilo veliko jeze, gneva in težkih trenutkov, tudi zaradi njunih otrok.

Čeprav uradno ločitev še vedno ni za njima, je sodnik zdaj odločil, da sta zvezdnika znova uradno samska, čeprav ločitvena poravnava še ni končana. Kajti oba sta zaprosila za 'razcepitev', to pomeni, da nista več uradno poročena, še vedo pa urejata določene podrobnosti okoli premoženjskih stvari ter seveda skrbništva glede otrok.

Je pa na plano pricurljalo tudi, da si je zvezdnica že spremenila ime in je znova samo Angelina Jolie, drugi del priimka Pitt pa je zdaj v preteklosti. Tuji mediji so še dodali, da je v dokumentih o spremembi navedeno, da bodo otroci obdržali skupen priimek Jolie - Pitt.

To pa ni prvič, da je igralka spremenila priimek. Leta 2002 je na sodišču vložila prošnjo, da ne želi več priimka Voight, ki ga je imela po očetu Jonu. Z očetom sta bila kar nekaj let odtujena in zvezdnica ni želela več povezave z njim, ki je prav tako priznan igralec v Hollywoodu.