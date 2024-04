Angelina v novi tožbi trdi, da je bil Brad nasilen že pred usodnim letom

Ob ločitvah znanih obrazov se pogosto zdi, da se ne bodo nikoli končale. Ko uredijo skrbništvo nad otroki, se pojavijo težave z več milijoni vrednimi nepremičninami, raznimi skupnimi posestvi in številne druge težave. Enako je pri Angeline Jolie in Bradu Pittu. Zvezdnica je namreč vložila nove dokumente v zvezi z njunim vinogradom v Franciji, v katerih razkriva še, da je bil igralec nasilen že pred incidentom na letalu leta 2016.

Incident na letalu leta 2016, ko se je Brad Pitt fizično spravil na otroke in takratno ženo Angelino Jolie, je bil za zvezdnico točka preloma. Takrat se je odločila, da njunemu zakonu naredi konec. Več kot očitno je njegov izbruh sodu izbil dno, po novih dokumentih, ki jih je v četrtek vložila zvezdnica, pa je jasno, da je bil igralec do nje in njunih otrok fizično nasilen že pred usodnim letom.

Angelina Jolie in Brad Pitt

Nekdanja zakonca se že vse od omenjenega incidenta na sodišču borita za skrbništvo ter si razdeljujeta nekdaj skupno lastnino. Veliko jabolko spora je posestvo oziroma vinograd in vinska klet Chateau Miraval v Franciji. Zadnja tožba, ki je razkrila zvezdnikovo večletno nasilno preteklost, tako zahteva objavo sporočil, s katerimi bi Joliejeva dokazala, da ji Pitt ni dovolil prodati posesti. "Dokumenti, ki vključujejo elektronska sporočila, povzetke pričakovanih pričevanj družine in druge dokaze, so povzročili, da se je Pitt bal, da bi lahko informacije sčasoma postale javne, zato je želel, da se Angelina pogodbeno zaveže k molku," so med drugim dejali odvetniki slavne 48-letnice.

Posestvo Miraval

A kovanec ima vedno dve strani in kar trdijo odvetniki Angeline, Bradovi zavračajo. Uradno se njegovi odvetniki sicer še niso oglasili, so se pa javili njegovi prijatelji, ki so prepričani, da je zgodba drugačna. "Joliejeva ekipa objavlja zavajajoče, netočne informacije kot odvračanje pozornosti. Vedno isti vzorec - kadar koli je odločitev v nasprotju z njihovo stranjo, se odločijo za uvedbo zavajajočih, netočnih in nepomembnih informacij," je za People povedal vir.