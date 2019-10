Angelina z otroki, a brez Maddoxa, žarela na rdeči preprogi

Angelina Jolie se je udeležila svetovne premiere filma Zlohotnica: vladarica zla, v katerem nastopa v naslovni vlogi kot Zlohotnica. Hollywoodska igralka je prišla v spremstvu otrok. Manjkal je sicer njen najstarejši sin Maddox, o katerem je povedala, da je bil njegov odhod na univerzo zelo čustven.

Angelina Jolie z otroki na premieri filma Zlohotnica: vladarica zla FOTO: Profimedia

Angelina Jolieje na težko pričakovano premiero filma Zlohotnica: vladarica zlaprišla v čudoviti črni obleki, ki je razkrivala njeno ogromno tetovažo na hrbtu. Na rdeči preprogi je pozirala tudi v družbi svojih otrok, 15-letnega Paxa, 14-letne Zahare, 13-letne Shiloh in 11 let starih dvojčkovKnoxa in Vivienne, ki sta plod njene ljubezni z zdaj že nekdanjim možem Bradom Pittom. 44-letna igralka ni skrivala, da je zelo ponosna na svoje otroke. Na premieri je sicer manjkal njen najstarejši sin Maddox, ki je pred kratkim odšel študirat na univerzo v Južno Korejo. O njem in njegovem odhodu se je razgovorila tudi za ameriške medije.

Angelina Jolie je za premiero izbrala čudovito obleko. FOTO: Profimedia

"Tako zelo sem ponosna nanj. Prepričana sem bila, da sem bila jaz tista, ki ga je pripravljala na odhod. Poskrbela sem, da je imel prave čevlje, jakno, očala," je povedala in dodala, da mame za svoje otroke trdo delajo, saj jim poskušajo pomagati. Med drugim je dejala, da je zadnji teden, preden je odšel, preživela z njim. Najprej je sicer mislila, da želi biti s svojo mamo, nato pa je dojela, da je bil v bistvu on ves čas ob njej in ji stal ob strani, da bi ji bilo lažje ob njegovem odhodu. "Dal mi je velik objel, ker je vedel, da ga potrebujem," je bila iskrena Joliejeva, ki je komaj zadržala čustva. "Vedel je, kaj potrebujem in mi je to dal. Tako da sem odšla zelo ponosna. Seveda sem jokala," je priznala.

Michelle Pfeiffer na premieri filma Zlohotnica: vladarica zla FOTO: AP

Tudi 61-letna igralka Michelle Pfeiffer, ki v filmu igra kraljico Ingrith, je imela podobno izkušnjo, ampak že pred leti. Njena hčerka Claudia je zdaj stara 26 let, medtem ko je njen sin John eno leto mlajši od nje. "Mislim, da se del tebe počuti tako, kot da je izgubil del telesa, ampak hkrati veš, da si za svoje otroke resnično želiš, da bi bili samostojni," je povedala Michelle in še dodala: "Torej ti je na nek način uspelo narediti, kar si si zadal, in si na to ponosen, vendar je ta ločitev od otroka težka. Zame je bil izziv." Več utrinkov s premiere v priloženi fotogaleriji:

FOTO: Profimedia

V glavnih vlogah se tako vračata Angelina Jolie kot Zlohotnica in Elle Fanning kot princesa Aurora. Ekipi igralcev se je v tem nadaljevanju pridružila tudi Michelle Pfeiffer kot kraljica Ingrith, ki je v prvem delu še ni bilo in zdaj nastopa kot nasprotnica Zlohotnice in Aurorina zaveznica. Med igralsko zasedbo so še Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple in Lesley Manville, med tistimi, ki so se igralski ekipi pridružili na novo, pa je priznan britanski gledališki in filmski igralec Robert Lindsay. Film je režiral Robert Stromberg.

Tudi tokrat bomo priča napeti bitki med dobrim in zlim. FOTO: Profimedia