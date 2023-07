Angelina zopet nad Brada: Ni ravno vinar, zgolj sprehajal se je po vinogradu

Ločitvena saga med Bradom Pittom in Angelino Jolie se očitno še nekaj časa ne bo končala. Zdaj je Angelina v novih sodnih dokumentih navedla, da Brad nikakor ni vinar, kot sam trdi in da je zgolj lastnik vinogradov, po katerih se je le nekajkrat sprehodil.

Angelina Jolie, nekdanja žena enega najbolj zaželenih samcev Hollywooda Brada Pitta, je v novih sodnik dokumentih znova 'napadla' igralca, s katerim ima šest otrok. Kot poroča Page Six naj bi se v dokumentih 'neusmiljeno norčevala' iz nekdanjega partnerja, ki trdi, da je zgradil svoj vinski posel v francoski Provanski. Angelina ga v zapisanem prikazuje kot 'hollywoodskega diletanta, ki je, kljub svojim trditvam, kvečjemu obiskal vinograde in občudoval delo francoskih delavcev, ki so dejansko ustvarili ta vinarski posel'.

icon-expand Posestvo Miraval FOTO: Profimedia

Zvezdnik je v zadnjih nekaj letih v več intervjujih s ponosom povedal, da se identificira kot kmet in da je zelo zaskrbljen zaradi svojega posestva Château Miraval. "Zdaj sem kmet," je leta 2014 za revijo Wine Spectator povedal Brad in dodal: "Rad se učim o zemlji in o tem, kakšno izbrati za boljšo rast vinograda in za boljšo kakovost grozdja. Všeč mi je tudi drama septembra in oktobra, ko se začne trgatev. Zanimajo me ravni sladkorja, raven kislosti. Kaj narediti, če bo deževalo? Kaj to pomeni za sadež. Rad se sprehajam po posestvu in analiziram pridelek."

icon-expand Francoski dvorec Brangeline