Angelinini odvetniki Bradu skušali sodni poziv vročiti kar na podelitvi nagrad SAG

Nekdanji par, ki se je razšel septembra 2016, je tako vpleten v serijo tožb in sporov - v zadnjem je slavila Angelina. V sklopu procesa se je znašla tudi zahteva, da mora Brad nekdanji soprogi in njeni ekipi odvetnikov izročiti celotno serijo dokumentacije, vezane na posestvo, česar ta ne želi storiti. Angelina je namreč mnenja, da bi njihova vsebina dokazovala smiselnost prodaje, ki je predmet spora in jo Brad v popolnosti zanika.

Odvetniki, ki zastopajo Joliejevo, so na prireditev ob podelitvi nagrad SAG, ki se je odvijala letošnjega februarja, poslali človeka, ki bi se s Pittom soočil in mu izročil sodne dokumente. Ker načrt zaradi njegove odsotnosti ni bil uspešen, so želeli enako storiti tudi v času podelitve oskarjev, vendar so nad idejo obupali. Viri pravijo, da je bilo do igralca v preteklosti izjemno težko priti, zato vročitev do takrat ni bila uspešna. Kasneje so računali na to, da se bo zagotovo pojavil na podelitvi nagrad SAG, čeprav letos ni bil nominiran.