Angelino in Brada prvič po ločitvi fotografirali skupaj

Angelino Jolie in Brada Pitta so paparaci prvič po ločitvi ujeli na skupnem sestanku v družbi odvetnika na Beverly Hillsu.

Četudi sta bila Angelina JolieinBrad Pittv dveletni ločitveni bitki, se očitno stvari med njima urejajo, saj sta se ta teden že drugič dobila, ker se dogovarjata glede otrok. Skupaj so ju fotografirali v odvetniški pisarni na Beverly Hillsu, kjer sta imela triurni sestanek.

"Imela sta več osebnih sestankov, to ni prvi. Gre za trajajoč proces, ko razdelujeta zadeve okoli otrok in ločitve," so viri povedali za US Weekly.

Sestanki naj bi bili namenjeni temu, da bi zadeve razreševala na bolj razmišljujoč in miren način, kar jima očitno uspeva, saj naj bi kmalu lansirala celo skupno znamko vina.

Par je bil skupaj sedem let, dokler se leta 2014 nista poročila in se razšla le dve leti zatem. Imata pa otroke 17-letnega Maddoxa,15-letnegaPaxa, 10-letnega Knoxa,ter hčerke, 12-letnoShiloh,10-letnoViviennein 14-letnoZaharo. Angelina je vlogi za ločitev navedla "nepremostljive razlike", kmalu zatem pa se je vnel dokaj umazan boj za skrbništvo otrok, saj sta dogovor dosegla šele po dobrih dveh letih, lanskega novembra.